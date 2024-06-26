Как в Барнауле модернизируют систему водоснабжения пригородных территорий

В совещании приняли участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Перепечин, представители прокуратуры, подрядной организации.
Как отметил Сергей Татьянин, реконструкция объекта повлияет не только на качество воды, но и увеличит объем ее подачи.
Более 2,5 тысяч жителей поселка Казенная Заимка после сдачи объекта в эксплуатацию будут получать качественную доочищенную воду. В соответствии с проектом на объекте планируется построить два резервуара накопления чистой воды общим объемом 1000 м/куб, станцию доочистки питьевой воды, будет пробурена новая скважина, реконструированы две существующие. Кроме того, на территории объекта полностью поменяют водопроводные и канализационные сети, — отметил Сергей Татьянин.
Работы на данном водозаборе стартовали в 2023 году, срок окончания контракта — середина октября 2024 года.
Планируется, что к середине июля должен начаться монтаж оборудования системы доочистки воды, изготовленного ООО НПО «Акватех». В настоящее время фактическое выполнение работ составляет 65%.
Директор по строительству ООО «РВК. Экосервис» Джамшед Рахимов отметил, что в настоящее время подрядчик находится на завершающем этапе строительства.
За счет уже выполненных работ почти в четыре раза увеличен объем резервуаров накопления воды: с 250 до 1000 куб. м. Сейчас проводим гидроизоляцию и противопожарную обработку резервуаров, завершаем монтаж фундамента под оборудование. Поставили себе цель к середине сентября запустить этот новый узел, чтобы до окончания контракта выполнить благоустройство в полном объеме, — добавил он.
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