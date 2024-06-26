Как в Барнауле модернизируют систему водоснабжения пригородных территорий

Вопрос модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула обсудили 26 июня в рамках выездного совещания в поселке Казенная Заимка на улице Соколиная, 55. По этому адресу в настоящее время ведется реконструкция артезианского водозабора с установкой системы доочистки воды. Работы осуществляются в рамках реализации национального проекта «Чистая вода», сообщили в пресс-центре городской администрации.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Перепечин, представители прокуратуры, подрядной организации.

Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как отметил Сергей Татьянин, реконструкция объекта повлияет не только на качество воды, но и увеличит объем ее подачи.

Более 2,5 тысяч жителей поселка Казенная Заимка после сдачи объекта в эксплуатацию будут получать качественную доочищенную воду. В соответствии с проектом на объекте планируется построить два резервуара накопления чистой воды общим объемом 1000 м/куб, станцию доочистки питьевой воды, будет пробурена новая скважина, реконструированы две существующие. Кроме того, на территории объекта полностью поменяют водопроводные и канализационные сети, — отметил Сергей Татьянин.

Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Работы на данном водозаборе стартовали в 2023 году, срок окончания контракта — середина октября 2024 года.

Планируется, что к середине июля должен начаться монтаж оборудования системы доочистки воды, изготовленного ООО НПО «Акватех». В настоящее время фактическое выполнение работ составляет 65%.

Директор по строительству ООО «РВК. Экосервис» Джамшед Рахимов отметил, что в настоящее время подрядчик находится на завершающем этапе строительства.

За счет уже выполненных работ почти в четыре раза увеличен объем резервуаров накопления воды: с 250 до 1000 куб. м. Сейчас проводим гидроизоляцию и противопожарную обработку резервуаров, завершаем монтаж фундамента под оборудование. Поставили себе цель к середине сентября запустить этот новый узел, чтобы до окончания контракта выполнить благоустройство в полном объеме, — добавил он.

Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

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