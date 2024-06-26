26 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Как в Барнауле модернизируют систему водоснабжения пригородных территорий

Вопрос модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула обсудили 26 июня в рамках выездного совещания в поселке Казенная Заимка на улице Соколиная, 55. По этому адресу в настоящее время ведется реконструкция артезианского водозабора с установкой системы доочистки воды. Работы осуществляются в рамках реализации национального проекта «Чистая вода», сообщили в пресс-центре городской администрации.

Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В совещании приняли участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Перепечин, представители прокуратуры, подрядной организации.

Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Как отметил Сергей Татьянин, реконструкция объекта повлияет не только на качество воды, но и увеличит объем ее подачи.

Более 2,5 тысяч жителей поселка Казенная Заимка после сдачи объекта в эксплуатацию будут получать качественную доочищенную воду. В соответствии с проектом на объекте планируется построить два резервуара накопления чистой воды общим объемом 1000 м/куб, станцию доочистки питьевой воды, будет пробурена новая скважина, реконструированы две существующие. Кроме того, на территории объекта полностью поменяют водопроводные и канализационные сети, — отметил Сергей Татьянин.

Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Работы на данном водозаборе стартовали в 2023 году, срок окончания контракта — середина октября 2024 года.

Планируется, что к середине июля должен начаться монтаж оборудования системы доочистки воды, изготовленного ООО НПО «Акватех». В настоящее время фактическое выполнение работ составляет 65%.

Директор по строительству ООО «РВК. Экосервис» Джамшед Рахимов отметил, что в настоящее время подрядчик находится на завершающем этапе строительства.

За счет уже выполненных работ почти в четыре раза увеличен объем резервуаров накопления воды: с 250 до 1000 куб. м. Сейчас проводим гидроизоляцию и противопожарную обработку резервуаров, завершаем монтаж фундамента под оборудование. Поставили себе цель к середине сентября запустить этот новый узел, чтобы до окончания контракта выполнить благоустройство в полном объеме, — добавил он.

Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Выездное совещание по вопросу модернизации системы водоснабжения пригородных территорий Барнаула.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Семейный праздник «Лучше всех»
Алтайская регата «Фестиваль Драконов»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость