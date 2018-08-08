Каждый третий россиянин уверен в нищенском будущем

Около трети россиян полагают, что ближайший год будет неудачным для экономики страны, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». И каждый четвертый опасается ухудшения материального положения собственной семьи.

Число пессимистически настроенных граждан оказалось равным количеству тех, кто оценивает экономические перспективы России позитивно — доля тех и других составила 30%. Но пессимистов еще в мае было меньше в полтора раза (21%).

За последнее время изменился и настрой россиян относительно материального положения семьи. Если в предыдущие два года примерно 55−60% опрошенных не ожидали каких-то существенных изменений в этом плане, то в июле их доля снизилась до 45%. Из них 20% надеются на улучшения и 25% — боятся ухудшений. Такой результат объясняется повышением налогов, считают социологи, пишет ura.ru.

Опрос провели в июле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах страны.

Ранее сообщалось, что россияне довольны жизнью и не хотят уезжать на ПМЖ в зарубежные страны. Тогда опрос проводился Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).