ВЦИОМ: 80% россиян довольны своей работой

Недовольны своей работой 18% граждан. Это самый низкий показатель с 2004 года (тогда эта доля составляла 29%).

"Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно)", — указано в материалах опроса.

Главным мотивом для тех, кто хотел бы сменить работу, на протяжении всего периода измерений остается финансовый вопрос — на низкую зарплату пожаловались 20%.

На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело (7%), тогда как недовольство чрезмерно напряженным трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный рост (5%) переместились на третье и четвертое места. Примерно столько же работников (5%) опасаются не заработать на достойную пенсию.

Еще 3% работников подталкивает к смене места работы недовольство нынешним неофициальным трудоустройством с "серой" заработной платой.

"Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации", — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25-26 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.