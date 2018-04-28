ВЦИОМ: 80% россиян довольны своей работой

80% российских трудящихся удовлетворены своей работой, показал опрос ВЦИОМ. Даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, более половины (56%) ею удовлетворены.
Недовольны своей работой 18% граждан. Это самый низкий показатель с 2004 года (тогда эта доля составляла 29%).
"Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно)", — указано в материалах опроса.
Главным мотивом для тех, кто хотел бы сменить работу, на протяжении всего периода измерений остается финансовый вопрос — на низкую зарплату пожаловались 20%.
На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело (7%), тогда как недовольство чрезмерно напряженным трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный рост (5%) переместились на третье и четвертое места. Примерно столько же работников (5%) опасаются не заработать на достойную пенсию.
Еще 3% работников подталкивает к смене места работы недовольство нынешним неофициальным трудоустройством с "серой" заработной платой.
"Чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации", — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25-26 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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