По 1 кг в руки. В барнаульских магазинах «Ярче» ограничили продажу продуктов

В барнаульских магазинах торговой сети «Ярче» ограничили объемы продажи некоторых товаров. Читатели altapress.ru спросили, с чем это связано.

Как сообщили altapress.ru в барнаульских магазинах «Ярче», распоряжение об ограничении объема покупок некоторых товаров поступило 19 ноября. Ограничена продажа следующих продуктов:

яйцо куриное — не более 3 упаковок по 10 штук,

сахар — не более 1 кг,

мука — не более 3 кг,

свежие огурцы — не более 3 кг,

свежие помидоры — не более 3 кг,

охлажденные куриный фарш , куры , филе куриное , грудка куриная — не более 3 упаковок,

куры филе куриное грудка куриная — не более 3 упаковок, бананы — не более 3 кг.

Читатели рассказали, что видели в «Ярче» также ограничение и на покупку картофеля — не более 5 кг. При этом ранее картофель якобы можно было взять максимум по 1 кг в одни руки.

Подобная история с ограничением на покупку товаров в «Ярче» произошла и в Томске. Как удалось выяснить редакции сайта Vtomske.ru, эти меры ввели из-за оптовиков, которые, по словам представителей торговой сети, скупали товары в больших объемах. Чтобы продукты доставались простым покупателям «Ярче», сеть ограничила объемы продаж.

По данным представителей торговой сети, оптовых скупщиков привлекают в «Ярче» низкие цены. Однако, как пожаловались томские покупатели, вместе с ограничениями выросли и цены на некоторые товары.