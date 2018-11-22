По 1 кг в руки. В барнаульских магазинах «Ярче» ограничили продажу продуктов

Как сообщили altapress.ru в барнаульских магазинах «Ярче», распоряжение об ограничении объема покупок некоторых товаров поступило 19 ноября. Ограничена продажа следующих продуктов:
- яйцо куриное — не более 3 упаковок по 10 штук,
- сахар — не более 1 кг,
- мука — не более 3 кг,
- свежие огурцы — не более 3 кг,
- свежие помидоры — не более 3 кг,
- охлажденные куриный фарш, куры, филе куриное, грудка куриная — не более 3 упаковок,
- бананы — не более 3 кг.
Читатели рассказали, что видели в «Ярче» также ограничение и на покупку картофеля — не более 5 кг. При этом ранее картофель якобы можно было взять максимум по 1 кг в одни руки.
Подобная история с ограничением на покупку товаров в «Ярче» произошла и в Томске. Как удалось выяснить редакции сайта Vtomske.ru, эти меры ввели из-за оптовиков, которые, по словам представителей торговой сети, скупали товары в больших объемах. Чтобы продукты доставались простым покупателям «Ярче», сеть ограничила объемы продаж.
По данным представителей торговой сети, оптовых скупщиков привлекают в «Ярче» низкие цены. Однако, как пожаловались томские покупатели, вместе с ограничениями выросли и цены на некоторые товары.