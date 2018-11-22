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Экономика
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По 1 кг в руки. В барнаульских магазинах «Ярче» ограничили продажу продуктов

В барнаульских магазинах торговой сети «Ярче» ограничили объемы продажи некоторых товаров. Читатели altapress.ru спросили, с чем это связано.

В "Ярче" ограничили объемы продаж отдельных продуктов. Барнаул, ноябрь 2018 года.
В "Ярче" ограничили объемы продаж отдельных продуктов. Барнаул, ноябрь 2018 года.
Галина Георгиева для altapress.ru

Как сообщили altapress.ru в барнаульских магазинах «Ярче», распоряжение об ограничении объема покупок некоторых товаров поступило 19 ноября. Ограничена продажа следующих продуктов:

  • яйцо куриное — не более 3 упаковок по 10 штук,
  • сахар — не более 1 кг,
  • мука — не более 3 кг,
  • свежие огурцы — не более 3 кг,
  • свежие помидоры — не более 3 кг,
  • охлажденные куриный фарш, куры, филе куриное, грудка куриная — не более 3 упаковок,
  • бананы — не более 3 кг.

Читатели рассказали, что видели в «Ярче» также ограничение и на покупку картофеля — не более 5 кг. При этом ранее картофель якобы можно было взять максимум по 1 кг в одни руки.

Подобная история с ограничением на покупку товаров в «Ярче» произошла и в Томске. Как удалось выяснить редакции сайта Vtomske.ru, эти меры ввели из-за оптовиков, которые, по словам представителей торговой сети, скупали товары в больших объемах. Чтобы продукты доставались простым покупателям «Ярче», сеть ограничила объемы продаж.

По данным представителей торговой сети, оптовых скупщиков привлекают в «Ярче» низкие цены. Однако, как пожаловались томские покупатели, вместе с ограничениями выросли и цены на некоторые товары.

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