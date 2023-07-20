Китайцы без ковида и масок начали активнее скупать алтайское масло и лен

По словам Пенькова, в 2022 году руководимая им компания отгрузила на китайский рынок 4,6 тыс. тонн льна против 130 тонн в 2021 году. Данные по нынешнему году он не называет.
"Если ранее китайские импортеры закупали лен в Канаде, то сейчас переориентируются на Россию, а отмена антиковидных ограничений помогла увеличить потребление", - отметил эксперт.
Отметим, что компания "Русан" имеет несколько производственных площадок по выпуску растительных масел. В июне сообщалось, что экспортер получил аккредитацию в Главном таможенном управлении КНР на ввоз рапсового жмыха и шрота в эту страну.
Что принципиально изменилось
Издание отмечает, что в конце мая 2023 года Китай окончательно снял ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и теперь в сфере китайского общепита наблюдается настоящий бум.
В частности, китайцы в большом количестве закупают растительное масло, без которого невозможно обойтись в приготовлении многих видов пищевой продукции.
Вторым по значимости поставщиком этого товара в КНР стала Россия, увеличившая свою долю в экспорте растительных масел на четверть, ровно до 25% от производимого объема.
Что происходит на Алтае
Льняной бум в Алтайском крае произошел в 2021 году. Тогда лен масличный подорожал сильнее других культур и оказался мегавостребован на экспорт.
В минсельхозе настаивают: масличный лен — это локальная история, которую надо развивать в степной зоне края, где не столь требовательной к осадкам культуре весьма вольготно.
За пять лет площади под льном в регионе выросли в 2,6 раза, валовой сбор — в три раза. В 2022 году урожай составил практически 234 тыс. тонн.