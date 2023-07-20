Китайцы без ковида и масок начали активнее скупать алтайское масло и лен

Китайские импортеры переориентировались с канадских поставщиков льна масличного на российских. Об этом со ссылкой на директора барнаульской компании «Русан» Алексея Пенькова сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка. Сам бизнесмен на конкретных цифрах демонстрирует рост поставок.

По словам Пенькова, в 2022 году руководимая им компания отгрузила на китайский рынок 4,6 тыс. тонн льна против 130 тонн в 2021 году. Данные по нынешнему году он не называет.

"Если ранее китайские импортеры закупали лен в Канаде, то сейчас переориентируются на Россию, а отмена антиковидных ограничений помогла увеличить потребление", - отметил эксперт.

Отметим, что компания "Русан" имеет несколько производственных площадок по выпуску растительных масел. В июне сообщалось, что экспортер получил аккредитацию в Главном таможенном управлении КНР на ввоз рапсового жмыха и шрота в эту страну.

Масло, продукты. СС0

Что принципиально изменилось

Издание отмечает, что в конце мая 2023 года Китай окончательно снял ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и теперь в сфере китайского общепита наблюдается настоящий бум.

В частности, китайцы в большом количестве закупают растительное масло, без которого невозможно обойтись в приготовлении многих видов пищевой продукции.

Вторым по значимости поставщиком этого товара в КНР стала Россия, увеличившая свою долю в экспорте растительных масел на четверть, ровно до 25% от производимого объема.

Растительное масло. CC0

Что происходит на Алтае

Льняной бум в Алтайском крае произошел в 2021 году. Тогда лен масличный подорожал сильнее других культур и оказался мегавостребован на экспорт.

В минсельхозе настаивают: масличный лен — это локальная история, которую надо развивать в степной зоне края, где не столь требовательной к осадкам культуре весьма вольготно.

За пять лет площади под льном в регионе выросли в 2,6 раза, валовой сбор — в три раза. В 2022 году урожай составил практически 234 тыс. тонн.