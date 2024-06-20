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Экономика

Клиенты банков наращивают средства на накопительных счетах

Клиенты активно наращивают свои средства на накопительных счетах, отмечают в ВТБ. С 1 по 15 июня их портфель вырос на рекордные 90 млрд рублей, что почти вдвое превосходит результат за весь май. Объем привлеченных средств в рублях на накопительных счетах достиг 1,4 трлн рублей.

График.
График.
Фото: freepik, автор jannoon028.

Такие результаты обеспечивает продолжающийся тренд на накопление средств клиентов в банках. Средний «чек» одного счета составил почти 490 тыс. рублей. В топ-5 регионов по количеству открываемых накопительных ВТБ-счетов вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области.

В условиях неопределенной динамики ключевой ставки и ее сохранении на высоком уровне, в линейке сберегательных продуктов актуальными становятся накопительные счета, — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Одним из факторов, оказывающих влияние на выбор, является возможность оперативного управления средствами, быстро реагируя на изменения рынка — в отличие от классического депозита, деньги с такого счета можно снять в любой момент.

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