Клиенты Сибирского Сбера хранят на своих счетах 73 миллиона юаней

Из всех Сибирских регионов китайская валюта наиболее востребована в Новосибирском и Кемеровском отделениях — портфели вкладов составляют 28 и 14 млн юаней соответственно.

Клиенты Алтайского отделения Сбербанка открыли более 2500 валютных вкладов, на которых хранится 7,7 млн юаней, что составляет более 66 млн рублей по курсу конвертации.

Сбербанк предлагает своим клиентам два вклада в китайской валюте — «Новые возможности» и «Вклад в юанях». Средства конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить оба вклада можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка. Подробнее — на сайте банка: «Вклад в юанях», «Новые возможности».

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: