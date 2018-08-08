Коммунисты предложили ввести госрегулирование цен на бензин

Российское правительство предлагают наделить прямыми полномочиями в сфере регулирования цен на бензин и дизельное топливо — соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от КПРФ.

По мнению депутатов, правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо, в результате потребители будут защищены от скачков цен. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что недавнее резкое удорожание бензина вызвало недовольство среди населения и серию протестных акций.

«Причины роста цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке РФ носят преимущественно не рыночный характер, а связаны с реализацией налогового маневра, предусматривающего одновременное повышение налога на добычу полезных ископаемых и снижение экспортных пошлин на нефть. Эта мера привела к тому, что экспортный рынок стал премиальным относительно внутреннего рынка, и внутренние цены на нефтепродукты выросли», — отмечают авторы законопроекта.

Сейчас рынок нефти и нефтепродуктов регулируется государством посредством налоговой политики, установления акцизов и пошлин, напоминают депутаты.

«Однако, как показала ситуация с налоговым маневром, в русле реализации соответствующей политики была сделана ставка на поддержку экспортеров нефти и нефтепродуктов, в то время как рядовые потребители были поставлены в уязвимое положение. Рост цен происходит на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране», — говорят парламентарии и добавляют, что введение госрегулирования цен на бензин позволит избежать сильных ценовых колебаний и «приведет к снижению социальной напряженности в регионах».

Между тем Закон о госрегулировании цен на бензин и дизельное топливо может противоречить договоренностям в рамках ЕАЭС. Так прокомментировал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин внесение в Госдуму закона о госрегулировании цен на топливо.

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Безудержный рост цен на топливо отмечался во всех субъектах России в конце мая — начале июня, пишет znak.com.

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что значительный рост цен на топливо в мае-июне был вызван «пересменкой в правительстве». По его мнению, нефтяники воспользовались ситуацией и взвинтили цены в течение двух-трех недель перестановок. Между тем в Российском топливном союзе (РТС) вину за постоянное удорожание бензина переложили на посредников.

Между тем Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил об очередном снижении внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Оно стало уже пятым с начала года.