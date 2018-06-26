В Китае пятый раз за год подешевел бензин

Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил об очередном снижении внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Оно стало уже пятым с начала года, сообщает "Синьхуа".
Снижение составило 55 юаней (около 8,5 доллара). С 26 июня, когда постановление вступит в силу, тонна бензина будет стоить в промежутке от 8795 (1,37 тысячи долларов) до 8220 юаней (1,28 тысячи долларов). Цены варьируются в разных регионах Китая — в зависимости от размера выделяемых центральными властями субсидий.
Снижение продиктовано действующей государственной политикой Китая, пишет Lenta.ru. По нынешним правилам, цены на внутреннем рынке зависят от мировых котировок на сырую нефть. Если они приводят к изменению стоимости тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке больше, чем на 50 юаней (7,65 доллара), и дольше, чем на 10 рабочих дней, розничные цены на бензин и дизельное топливо тоже корректируются.
Средняя розничная цена бензина в России с 9 по 18 июня снизилась на 4 копейки (с 43,48 рубля до 43,44 рубля — на 0,1%), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат.
Рост цен на бензин в России начался в мае, тогда они повысились на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала 2018 года. Для того, чтобы остановить увеличение стоимости бензина, в правительстве с 1 июня понизили акцизы на топливо.
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