Громкое заявление: Росстат сообщил о снижении цен на бензин на 4 копейки

Литр бензина Аи-92 стоит 41,68 рубля — на 6 копеек ниже, чем 9 июня.

Литр Аи-95 подешевел на 1 копейку и стал стоить 44,68 рубля.

Бензин марки Аи-98 стал стоить меньше на 2 копейки — 49,72 рубля за литр.

Цена дизельного топлива осталась неизменной — 44,44 рубля за литр.

В целом по стране бензин подешевел в 24 региональных центрах. Лидерами по снижению цен на бензин стали Тамбов (1,4%), Кострома (1,3%) и Иваново (0,9%). В Москве цены на автомобильное топливо снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге не изменились.

В 16 центрах субъектов федерации бензин продолжил дорожать. Максимальный прирост зафиксирован в Якутске (1,1%), Владимире и Симферополе (по 1%).

Резкое подорожание бензина в России началось весной: в середине апреля он стал стоить более 40 рублей за литр, в начале июня — дороже 43 рублей, пишет polit.ru.

Сечин и Медведев о бензине

Ранее сообщалось, что повышение цен на бензин беспокоит главу "Роснефти" Игоря Сечина как автомобилиста.

"Меня тоже как автомобилиста она (цена) расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?", — заявил глава "Роснефти", отвечая на вопрос одного из акционеров.

Цены на бензин растут из-за повышения стоимости нефти на мировом рынке, увеличении затрат на транспорт и девальвации рубля, уверен Сечин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания правительства, что ситуация на рынке бензина стабильна, сообщает RNS.

Вопрос о росте цен на автомобильное топливо прозвучал на "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот обратился за дополнительными данными к министру энергетики Александру Новаку, который заверил, что с конца мая цены на АЗС перестали расти.

Объем производства бензина в России с 11 по 17 июня вырос на 0,2% (до 784,9 тысячи тонн), выпуск дизельного топлива — на 4,1% (до 1,531 млн тонн).