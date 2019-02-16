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Экономика

Компания PepsiCo отклонила предложение Алтая и будет строить новый завод под Новосибирском

Корпорация PepsiCo намерена построить завод для производства чипсов и сухариков в Новосибирске. Ранее, когда у компании, возникали проблемы с землей в соседнем регионе, власти края предлагали инвестору перенести производство на Алтай, где имеется подходящая сырьевая база.

Чипсы.
Чипсы.
Из открытых источников в Интернете

«Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России ", — говорится в сообщении PepsiCo.

Соглашение о строительстве завода на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали гендиректор инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов и президент PepsiCo в России Нил Старрок.

По словам Старрока, новый завод позволит сделать логистику компании эффективнее за счет локализации производства и покупки сырья у местных поставщиков. Кроме того, при реализации проекта появится 900 рабочих мест. Инвестиции в производство оцениваются в 10−12 млрд рублей, пишет РБК.

В Алтайском крае собирают картофель для будущих чипсов Lay&#039;s.
В Алтайском крае собирают картофель для будущих чипсов Lay’s.
Анна Зайкова


Согласно планам, завод должны построить до 2021 года. Он станет вторым проектом PepsiCo в Новосибирской области, где уже работает предприятие корпорации — «Сибирское молоко».

Что предлагал инвестору Алтай?

В 2014 году, когда руководство PepsiCo открывало после реконструкции «Рубцовский молочный завод», в ходящий в структуру транснациональной компании, руководство края предлагало инвесторам открыть чипсовый завод на Алтае. В то время местные хозяйства уже выращивали сорта картофеля, подходящего для производства чипс.

Однако окончательное решение так и не было принято.

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