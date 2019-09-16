Конфликт исчерпан. Власти Ярового и частники поделили отопительный бизнес

Конфликт между властями Ярового и собственником местной ТЭЦ компанией «ТПК Ресурс» можно считать исчерпанным: стороны заключили в суде мировое соглашение. Согласно документу, судебные претензии мэрии к собственнику снимаются, а с 1 октября управлять станцией начнет его дочерняя структура, а не муниципальное предприятие, как раньше. Но МУП при этом не ликвидируется.

Что случилось в Яровом

Конфликт между мэрией Ярового и учредителем «ТПК Ресурс» Константином Вальтером выплыл наружу к лету 2019 года: стороны публично обменялись нелицеприятными заявлениями в адрес друг друга.

Вальтер заявил, что его принуждают бесплатно отдать купленную в 2016 году ТЭЦ (формально покупатель — «ТПК Ресурс»), а арендатор станции, подконтрольное городской власти муниципальное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс», плохо работает.

В мэрии же утверждали, что именно собственник довел станцию до ЧС и не выполняет взятые на себя обязательства.

Кульминацией конфликта стала рассылка Вальтером видео с площадки, на которую вывалили крайне низкокачественный уголь для ТЭЦ — его приобрели власти для станции на выделенные из краевого бюджета деньги. Такой уголь был лишь в четырех вагонах, но скандал был громкий.

Теперь основные конфликты позади.

Снесарь завизировал

Что именно стало пусковым механизмом перехода от войны к миру, пока сказать трудно. Из документа, опубликованного на сайте администрации Ярового, понятно: 8 августа в правительстве края в присутствии вице-губернатора Виталия Снесаря стороны подписали дорожную карту подготовки к отопительному сезону. Снесарь этот документ утвердил.

Из документа также следует, что оператором станции с 1 октября становится не муниципальное предприятие, а 100-процентная «дочка» фирмы-собственника — «Яровская топливно-энергетическая компания».

Яровое. Анна Зайкова , altapress.ru.

Дело в угле

Между тем, определенную роль в «миротворческом процессе» мог сыграть и экологический фактор.

Главный упрек в адрес Вальтера — он не перевел ТЭЦ на значительно более дешевый экибастузский уголь марки КСН, хотя такие обязательства на себя брал. Два года назад арбитраж даже вынес решение принудить его это сделать.

К лету этого года Вальтер этого не сделал. Поэтому администрация Ярового и МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» обратились в арбитраж с иском. В нем они потребовали расторгнуть договор купли-продажи, заключенный с «ТПК Ресурс» в конце 2016 года, вернуть станцию городу и выплатить штраф — около 17 млн рублей.

Но здесь и вмешалась экологическая тема. Уже в 2019 году Вальтер пришел к выводу, что выбросы от сжигания угля марки КСН очень вредны для окружающей среды из-за его высокой зольности (до 50%). И сжигание его на ТЭЦ приведет если не к экологической катастрофе, то к плачевным последствиям для курорта, окрестности которого будут засыпаны продуктами сгорания.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Мировое соглашение

И вот 3 сентября арбитраж утвердил мировое соглашение. Суть документа — стороны прекращают судебные разбирательства, снимают большую часть претензий друг к другу, а на станцию заходит ООО «Яровская топливно-энергетическая компания».

О чем конкретно они договорились?

До 1 октября станцию готовит к отопительному сезону МУП , после — ООО «Яровская топливно-энергетическая компания».

после — ООО «Яровская топливно-энергетическая компания». «ОООшка» заключит договор аренды станции с материнской компанией «ТПК Ресурс».

Персонал МУПа ( по крайней мере , часть его) перейдет на работу к новому арендатору.

по крайней мере часть его) перейдет на работу к новому арендатору. «ТПК Ресурс» погасит долг за покупку участка перед администрацией города.

«ТПК Ресурс» обеспечит поставки угля на станцию в нынешнем отопительном сезоне.

Специалисты МУПа помогут новому арендатору рассчитать экономически обоснованные тарифы с учетом инвестиционной составляющей исходя из полного возврата инвестиций в течение пяти лет.

Администрация Ярового обязалась взаимодействовать с городскими депутатами и сделать все , что от нее требуется , если надо будет получить от них согласие на увеличение предельного индекса роста платы граждан за коммуналку , превышающего краевой индекс.

Схема теплоснабжения

А 5 сентября мэр Ярового Виталий Самобочий подписал постановление о внесении изменений в городскую схему теплоснабжения. Согласно документу, единой теплоснабжающей организацией города становится ООО «Яровская топливно-энергетическая компания». При этом МУП не ликвидируется — он станет единой теплосетевой организацией. Иначе говоря, трубы будет обслуживать МУП, электростанцию — дочерняя структура компании-собственника «ТПК Ресурс».

Обновлённая схема теплоснабжения вступает в силу 1 октября.

Однако сказать, что все тяжбы между сторонами закончились, было бы рано. В другом суде МУП требует от «ТПК Ресурс» 15 млн рублей, и здесь судебные разбирательства продолжаются. Более того, налоговая служба подала заявление о банкротстве «ТПК Ресурс». Заявление суд принял. Ближайшее заседание назначено на 25 сентября.