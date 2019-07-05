«Больше не можем с ним работать». Мэр Ярового раскрыл новые подробности спора с собственником ТЭЦ

Глава Ярового Виталий Самобочий ответил на скандальные заявления собственника ТЭЦ Ярового, утверждавшего, что ему предложили вернуть электростанцию городу безвозмездно . По словам мэра, работать с ТПК «Ресурс», купившей станцию в 2016 году, администрация больше не в состоянии — компания не выполнила ни одного обязательства.

Краткое содержание

О причинах расторжения договора

— Виталий Николаевич , назовите главные причины , почему администрация Ярового намерена расторгнуть договор купли-продажи с покупателем ТЭЦ города — ТПК «Ресурс»?

— Основная причина — невыполнение собственником условий договора купли-продажи. Станцию продавали с условием, что собственник проведет реконструкцию котельного оборудования под сжигание непроектного топлива, выполнит проект и строительство новой карты золоотвала.

— Были ли оговорены сроки выполнения работ?

— Конечно: это необходимо было сделать в течение трех лет с момента подписания договора. Ни одно из этих обязательства не выполнено вообще. Мы обращались в арбитражный суд о понуждении компании ТПК «Ресурс» к исполнению договора. Суд принял нашу сторону. Но ничего так и не делается. В позапрошлом году на станции было две аварии, температура теплоносителя снизилась чуть ли не до 35 градусов. В прошедшем сезоне произошло уже шесть аварий.

Виталий Самобочий. Politsib.ru

Об ответственности арендатора и собственника

— Аварии с учетом высокого износа в энергетической сфере — не редкое явление. Насколько серьезными были эти аварии?

— У нас были инциденты, каждый из которых мог привести к полной остановке и разморозке системы. После одного из инцидентов погиб работник станции. Учитывая всю нашу переписку и претензионную работу, которую мы вели с собственником, а также решение суда, мы пришли к выводу, что больше не можем смотреть на эту ситуацию и работать с этим собственником.

— Арендатором все это время было муниципальное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс» ( МУП ЯТЭК), которое осуществляет оперативное руководство станцией. Разве не оно отвечает за эти аварии?

— Давайте посмотрим на это с другой стороны. Станция построена в 1944 году. Самый «молодой» котел — 1987 года. Заключая договор купли-продажи с инвестором — ТПК «Ресурс» — мы видели выход из ситуации. И вправе были рассчитывать на то, что он свои обязательства по договору выполнит, отремонтирует оборудование, чтобы достойно и хорошо жить и работать.

— Понятно , что бремя ответственности за собственность несет ее собственник. Но почему сразу после заключения договора купли-продажи станцию передали в аренду МУПу?

— Заключение договора аренды было вынужденной мерой. Сделка была оформлена в декабре 2016 года. На тот момент шел отопительный сезон. А чтобы эксплуатировать ТЭЦ, нужно иметь тариф. Теплоснабжение — регулируемый вид деятельности. Кроме этого, надо иметь лицензии — словом, оформить огромный перечень документов.

Представитель ТПК «Ресурс» предложил нам сам: давайте до мая 2017 года, когда мы рассчитаемся (они рассчитались не сразу, а долями, как предусматривал договор), оформим все необходимые документы и после этого будем эксплуатировать ТЭЦ сами. Но так к этому и не приступили. Началось хождение по мукам — переписка, претензии, суды.

ТЭЦ города Яровое. altairegon22.ru

О финансовом положении предприятия

— Собственник утверждает , что у МУП ЯТЭК накопились большие долги за уголь. Соответствует ли это действительности?

— Это чистая правда. Долги огромные — больше 200 млн рублей. МУП ЯТЭК, который вынужден работать в отсутствии другой эксплуатирующей организации, несет убытки. В этом причина задолженности.

Теплоснабжение — регулируемый вид деятельности. Мы понимали, что без повышения тарифов дальше работать невозможно. Но механизм здесь по законодательству сильно растянут по времени. Еще в прошлом году депутаты городского Собрания приняли решение о превышении предельного индекса роста платы жителей. Мы долго это обсуждали, и я очень благодарен депутатам за то, что они приняли такое болезненное решение.

С 1 июля тариф для МУП ЯТЭК — 2290 рублей за гигакалорию. До этого был 1768 рублей. Надеемся, что теперь положение предприятия и экономику мы выправим.

Уголь. СС0

— Прокомментируйте , пожалуйста , утверждение о закупке муниципальным предприятием ЯТЭК угля по якобы завышенным ценам. Имели место такие факты?

— Пусть этим занимаются правоохранители. Если такие факты они обнаружат, буду только благодарен. ЯТЭК — муниципальное предприятие. Оно осуществляет торги в соответствии с федеральным законом № 44. Торги открытые, публичные.

То, что крупные угольные компании не выходят на эти торги, тоже понятно. Все участники торгов анализируют финансовое состояние предприятия-покупателя, его кредиторскую задолженность. Никто из них не хочет поставить товар и не получить за это деньги или получить их с длительной рассрочкой. Выходит на торги тот, кто выходит. С тем и работаем. Мы же не можем сказать: ты не честный человек — мы его не видим.

Яровое. Олег Богданов.

О том , кто эксплуатирует станцию

— Вы раньше сообщали , что компания , которую собственник ТЭЦ намерен сделать эксплуатирующей организацией , не имеет лицензии , персонала и тарифов. А известно ли вам , оформила ли она необходимые документы сейчас?

— По крайней мере на 1 июля документы на тарифное регулирование переданы не были. В июне представитель ТПК «Ресурс» обратился в МУП ЯТЭК и сообщил, что намерен работать самостоятельно. Предприятие ответило — хорошо, давайте 26 июня подпишем акт приема-передачи. В ТПК «Ресурс» никто на это не отреагировал. Никто даже не приехал на подписание акта.

— Договор аренды у МУП ЯТЭК закончился 1 мая , и получается , что он не имеет права работать. Но именно у этого предприятия есть и тариф , и лицензии , и персонал. Как из этой коллизии выйти?

— Срок договора аренды истек 30 апреля, и он может быть пролонгирован. Обращаю ваше внимание на основной пункт договора: он считается расторгнутым с момента подписания акта приема-передачи. Письмо-обращение МУПа о передаче имущества по акту есть. Акт не подписан. Де юре — мы эксплуатируем станцию.

МУП ЯТЭК будет готовить станцию к отопительному периоду в отсутствие других желающих. А тем временем будем добиваться в суде расторжения договора купли-продажи в арбитражном суде.

Бизнесу нужны деньги: как их получить в режиме «здесь и сейчас». Источник: ООО МКК «Ваш инвестор».

О расчетах с собственником

— Какие бы вы ни имели претензии к ТПК «Ресурс», он собственник. Будут ли ему возвращены деньги за покупку?

— Мы понимаем, что по решению суда обязаны будем ему выплатить какую-то сумму. И мы к этому готовы. Все, что положено ТПК «Ресурс», что признает суд, то и выплатим. И будем сами эксплуатировать. Оставлять ситуацию в нынешнем виде нельзя.

— В то же время у нас в редакции есть ваше письмо , где вы сами предлагаете собственнику вернуть станцию безвозмездно. Это было сказано в горячке?

— Почему в горячке? Да, такое письмо я направил. Возможность безвозмездной передачи в муниципалитет имущества предусмотрена законодательством. Откуда у муниципалитета такие огромные деньги? Весь бюджет города — 300 млн рублей.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

О потенциальном инвесторе

— Прозвучало заявление , что Сибирская генерирующая компания выразила готовность заняться эксплуатацией станции. Что сегодня об этом известно?

— Я знаю пока то, что знают все, что уже прозвучало в официальных средствах массовой информации. С СГК заключено соглашение о намерениях. Наверное, при наличии юридических возможностей зайти на станцию Сибирская генерирующая компания, может быть, и сделала бы это. Но пока такой возможности нет. Будем ждать решения суда.

Что случилось с ТЭЦ Ярового