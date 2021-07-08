Конкурс на статус регоператора в двух мусорных зонах Алтая выиграли новые, но проверенные фирмы

Критиковал и победил
Заринская зона сбора коммунальных отходов (вместе с Бийской) была одной из самых «звонких» — регоператора «Спецобслуживание-Центрального» часто критиковали, особенно в первые месяцы реформы, в 2019 году.
Критиком регоператора было, в частности, местное отделение «Единой России» — активисты партии снимали видеоролики, показывая красноречивые кучи мусора вокруг контейнеров.
И вот теперь председатель отделения «ЕР» Константин Панкратьев имеет шансы делом ответить на собственную критику: его фирма «Эко-Гарант» признана победителем конкурса по Заринской зоне.
Фирма «Эко-Гарант» зарегистрирована в Заринске, на мусорном рынке она, можно сказать, не новичок, хотя стаж у нее совсем небольшой: с конца 2020 года она вывозила отходы в Заринске, будучи подрядчиком у регоператора, о чем сообщало издание «Новое время».
Сам Панкратьев еще и депутат городского собрания Заринска, соучредитель краевой федерации армейского рукопашного боя и создатель спортклуба «Крепость». А также член регионального политсовета «Единой России».
Нынешний регоператор Заринской зоны «Спецобслуживание-Центральное» заявку на конкурс не подавал.
Новые старые лица
Победителем конкурсного отбора по Славгородской зоне признана фирма «Экостар», зарегистрированная в Рубцовске. По сообщению сайта фирмы, она занималась сбором и транспортировкой ТКО в этой зоне по договорам с регоператором «Позитив 88».
Соучредители фирмы «Экостар» — Виктор Прокин (у него 34% и он также гендиректор регоператора «Позитив 88»), Андрей Коляда (23%, он гендиректор) и Олег Максимов (13%).
Конкурентом фирмы на конкурсе была местная частная фирма «Благоустройство города Славгорода», которая в апреле купила на торгах полигон в Славгороде (а ранее пыталась признать «Позитив 88» банкротом, но регоператор оплатил долг и дело о банкротстве прекратили).
Со своей стороны «Экостар» представил на конкурс документы, что является соучредителем фирмы «Мегаполис», арендующей полигон в селе Кулунда. «Экостар» участвует еще и в конкурсе по Алейской зоне, который еще не завершился.
А вот «Позитив 88» на конкурс не заявлялся. Возможно, на решение не участвовать повлияли длительные корпоративные споры, которые ведет регоператор и его гендиректор о праве собственности на доли в уставном капитале.
Соглашения на девять лет
Соглашения с регоператорами подпишут на 9 лет и 3 месяца и 9 лет 4 месяца. Информации о подписании соглашений с минстроем края пока нет.
Ранее сменились регоператоры в Барнаульской и Бийской зонах. В первой переход «власти» на мусорном рынке от «ЭКО-Комплекса» к «Экосоюзу» прошел безболезненно. А вот результаты конкурса по Бийской зоне, где статус регоператора получил владелец местного полигона, оспаривает в суде его предшественник «Спецобслуживание-Центральное».