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Экономика

Конкурс на статус регоператора в двух мусорных зонах Алтая выиграли новые, но проверенные фирмы

Фирмы «Экостар» и «Эко-Гарант» признаны победителями конкурса на получение статуса мусорного регоператора в Славгородской и Заринской зонах Алтайского края. В этой роли фирмы еще не работали. Но с рынком знакомы: соучредитель первой — гендиректор нынешнего регоператора «Позитив 88», вторая же полгода вывозила мусор, будучи подрядчиком у действующего регоператора.

Аукцион.
Аукцион.
Pixabay.com

Критиковал и победил

Заринская зона сбора коммунальных отходов (вместе с Бийской) была одной из самых «звонких» — регоператора «Спецобслуживание-Центрального» часто критиковали, особенно в первые месяцы реформы, в 2019 году.

Критиком регоператора было, в частности, местное отделение «Единой России» — активисты партии снимали видеоролики, показывая красноречивые кучи мусора вокруг контейнеров.

И вот теперь председатель отделения «ЕР» Константин Панкратьев имеет шансы делом ответить на собственную критику: его фирма «Эко-Гарант» признана победителем конкурса по Заринской зоне.

Мусор.
Мусор.
instagram.com/22zarinsk

Фирма «Эко-Гарант» зарегистрирована в Заринске, на мусорном рынке она, можно сказать, не новичок, хотя стаж у нее совсем небольшой: с конца 2020 года она вывозила отходы в Заринске, будучи подрядчиком у регоператора, о чем сообщало издание «Новое время».

Сам Панкратьев еще и депутат городского собрания Заринска, соучредитель краевой федерации армейского рукопашного боя и создатель спортклуба «Крепость». А также член регионального политсовета «Единой России».

Нынешний регоператор Заринской зоны «Спецобслуживание-Центральное» заявку на конкурс не подавал.

Бродячие собаки растаскивают мусор из переполненных баков в Славгороде.
Бродячие собаки растаскивают мусор из переполненных баков в Славгороде.
slavgorod.gorsite.ru

Новые старые лица

Победителем конкурсного отбора по Славгородской зоне признана фирма «Экостар», зарегистрированная в Рубцовске. По сообщению сайта фирмы, она занималась сбором и транспортировкой ТКО в этой зоне по договорам с регоператором «Позитив 88».

Соучредители фирмы «Экостар» — Виктор Прокин (у него 34% и он также гендиректор регоператора «Позитив 88»), Андрей Коляда (23%, он гендиректор) и Олег Максимов (13%).

Конкурентом фирмы на конкурсе была местная частная фирма «Благоустройство города Славгорода», которая в апреле купила на торгах полигон в Славгороде (а ранее пыталась признать «Позитив 88» банкротом, но регоператор оплатил долг и дело о банкротстве прекратили).

Мусор. Алтай.
Мусор. Алтай.
Altapress.ru

Со своей стороны «Экостар» представил на конкурс документы, что является соучредителем фирмы «Мегаполис», арендующей полигон в селе Кулунда. «Экостар» участвует еще и в конкурсе по Алейской зоне, который еще не завершился.

А вот «Позитив 88» на конкурс не заявлялся. Возможно, на решение не участвовать повлияли длительные корпоративные споры, которые ведет регоператор и его гендиректор о праве собственности на доли в уставном капитале.

Зоны вывоза мусора в Алтайском крае.
Зоны вывоза мусора в Алтайском крае.
eco-komplex22.ru

Соглашения на девять лет

Соглашения с регоператорами подпишут на 9 лет и 3 месяца и 9 лет 4 месяца. Информации о подписании соглашений с минстроем края пока нет.

Ранее сменились регоператоры в Барнаульской и Бийской зонах. В первой переход «власти» на мусорном рынке от «ЭКО-Комплекса» к «Экосоюзу» прошел безболезненно. А вот результаты конкурса по Бийской зоне, где статус регоператора получил владелец местного полигона, оспаривает в суде его предшественник «Спецобслуживание-Центральное».

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