Контрафактные масла и китайские шины. К чему готовиться алтайским автомобилистам

Как в Россию попадают шины из Индии, можно ли заменить импортные масла и шины отечественными, и какие тенденции доминируют на рынке в этих сегментах, altapress.ru рассказал директор компании «АгроПромСнаб» Дмитрий Погребнов.

Цены устаканились

«В плане сезонности ничего не изменилось — начало спецоперации как раз выпало на начало сезона. Обычно он стартует в конце февраля. На этот раз резко подскочил спрос — не постепенно, а буквально в один день. Думаю, обусловлено это, прежде всего, тем, что потребители боялись дефицита. Товар смели, цены поднялись вдвое», — рассказал Дмитрий Погребнов.

По его словам, на удорожание также повлиял обвал курса рубля, поскольку импортное сырье занимает большую долю в производстве, как шин, так и автомасел.

Предприниматель вспоминает: «Рублевые прайсы зеркалили валютную стоимость ввоза новых партий товара, исходя из курса доллара в день продажи. Счета на оплату имели силу не более одного рабочего дня. Даже вспоминался период начала 1990-х, когда шел за одной булкой хлеба, а брал денег наугад и прилично больше, чем вчера».

Погребнов уточнил, что на сегодня цены вернулись примерно к февральскому уровню, некоторые позиции даже несколько подешевели.

Дмитрий Погребнов,

директор «АгроПромСнаб»:

— Но это лишь по тем товарам, которые в свободном доступе. Какие-то импортные спецпродукты остались дороже, чем были до СВО. В мае началось сезонное снижение спроса, к августу цены на отечественные масла вернулись к прежнему уровню, шины еще раньше подешевели относительно весеннего скачка. В дальнейшем все будет зависеть от курса рубля.

Дмитрий Погребнов. Дмитрий Погребнов

«Без масел точно не останемся»

Как рассказал Погребнов, основа для масел производится в России, а вот присадки к ним, в основном, импортные. У производителей на данный момент есть три возможные стратегии.

Первая: применять те же присадки , что и раньше , но это практически невозможно из-за санкций. Либо придется доставлять их обходными путями , что даст очень высокую себестоимость продукта.

что и раньше но это практически невозможно из-за санкций. Либо придется доставлять их обходными путями что даст очень высокую себестоимость продукта. Вторая: брать азиатские присадки. Это потребует изменения рецептур , проведения дальнейших испытаний. А зависимость от курса валют остается прежней.

проведения дальнейших испытаний. А зависимость от курса валют остается прежней. Третья: начинать производить самим. Разработкой присадок уровня CI и выше Россия только-только начала заниматься.

По словам директора «АгроПромСнаба», возможность заместить импортные масла отечественными вполне реальна. Более того, это уже происходит. В России как раз и мощности есть подходящие. Уже сегодня внедрены технологии по производству базовых масел III группы, которые являются основой для высококлассных готовых продуктов.

Ждем контрафакт

«По жидкостям нужно быть готовыми к появлению большого объема контрафакта, осторожнее относиться к дешевым продуктам. Высокая цена не гарантирует качество, но очень низкая, скорее всего, свидетельствует о недостатках», — считает Дмитрий Погребнов.

По его мнению, сейчас наступит некий переходный период, когда пользователи будут разбираться, какие новые продукты применять. В связи с этим, бизнесмен ожидает возрастания роли технических отделов.

Лаборатория для анализа автомобильных жидкостей. Дмитрий Погребнов

Дело техники

«В стране есть несколько лабораторий, анализирующих состав технических жидкостей. Есть такая и у нас — мы можем проанализировать химический состав абсолютно любого масла, дизтоплива, антифриза и других жидкостей, — рассказал предприниматель. — Спрос на техническую экспертизу уже вырос, и мы ожидаем, что он и дальше будет расти. На фоне происходящего мы приняли на работу уже третьего технического специалиста».

По его словам, весной все еще успели взять привычный продукт. Сейчас в страну будет поступать новый, и потребители почувствуют это уже зимой-весной. Но наиболее предусмотрительные уже сейчас обращаются и просят сделать анализ. Пока спрос на такие услуги не ажиотажный, но растет.

Главными по шинам стали Индия и Китай

В отличие от масел, заместить импортные шины отечественными в обозримой перспективе не получится, считает Дмитрий Погребнов. Частичное замещение произошло, но некоторые российские шины, например, гораздо дороже тех же китайских, но при этом и качественнее. И все же главная проблема — недостаток производственных линий.

«Под определенный типоразмер шин на заводе идет одна линия, а под другой надо запускать новую или перенастраивать имеющуюся, — говорит эксперт. — Производственные площадки для шин изначально были хорошо подготовлены в Индии и Китае, поэтому нишу выбывших европейских компаний заполнили именно их продукты».

Шины. CC0.

В производстве легковых шин лидирует Китай — там большие мощности, появляются все новые бренды. Шины корейского производства присутствуют на рынке, но по очень высокой цене.

С российского рынка ушли именитые зарубежные бренды; их заводы, которые находятся на территории нашей страны, выставлены на продажу, многие типоразмеры производились только за границей и в Россию не приехали.

В сегменте же сельскохозяйственных шин главным поставщиком для России выступает Индия. При этом цены на ее продукцию очень высокие из-за сложной логистики. Индийские шины, в основном, ввозятся через Прибалтику и Санкт-Петербург.

Пересаживаемся на КамАЗы?

По словам Дмитрия Погребнова, старые запасы европейского товара будут постепенно уходить, либо поставляться обходными путями — через Казахстан, например. Но продавцам это будет уже не столь интересно, поскольку по пути добавится стоимость дополнительной логистики, а проконтролировать качество «серого» товара будет практически невозможно.

Предприниматель не исключил, что в долгосрочной перспективе — по мере износа автопарка — российским фирмам придется переходить на отечественную и китайскую грузовую технику.

Однако и с этим не все так просто. Например, некоторые модели российских шин, в том числе на КамАЗ, имеют двойное назначение, и львиная доля их уходит в зону боевых действий. Некоторые гражданские предприятия нехватку таких шин уже почувствовали.

КамАЗ. пресс-служба МВД по Алтайскому краю

К чему готовиться?

По мнению Дмитрия Погребнова, стоит быть готовым к тому, что все будет чуть-чуть дороже. Дешевле не будет точно. Вскоре вступят в силу новые пакеты санкций, многое будет также зависеть от позиции Китая. Что касается импортозамещения, то полное его осуществление маловероятно.

Если в сегменте автомасел Россия способна реально заместить импортный продукт и сохранить более стабильные цены, то в сегменте шин все будет зависеть от курса рубля. Если рубль сильно просядет, то импорт станет очень дорогим, и все цены снова устремятся вверх, что по цепочке отразится на стоимости и других товаров.