24 ноября
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Экономика

Контрафактные масла и китайские шины. К чему готовиться алтайским автомобилистам

Как в Россию попадают шины из Индии, можно ли заменить импортные масла и шины отечественными, и какие тенденции доминируют на рынке в этих сегментах, altapress.ru рассказал директор компании «АгроПромСнаб» Дмитрий Погребнов.

Автомасла и шины.
Автомасла и шины.
Дмитрий Погребнов

Цены устаканились

«В плане сезонности ничего не изменилось — начало спецоперации как раз выпало на начало сезона. Обычно он стартует в конце февраля. На этот раз резко подскочил спрос — не постепенно, а буквально в один день. Думаю, обусловлено это, прежде всего, тем, что потребители боялись дефицита. Товар смели, цены поднялись вдвое», — рассказал Дмитрий Погребнов.

По его словам, на удорожание также повлиял обвал курса рубля, поскольку импортное сырье занимает большую долю в производстве, как шин, так и автомасел.

Предприниматель вспоминает: «Рублевые прайсы зеркалили валютную стоимость ввоза новых партий товара, исходя из курса доллара в день продажи. Счета на оплату имели силу не более одного рабочего дня. Даже вспоминался период начала 1990-х, когда шел за одной булкой хлеба, а брал денег наугад и прилично больше, чем вчера».

Погребнов уточнил, что на сегодня цены вернулись примерно к февральскому уровню, некоторые позиции даже несколько подешевели.

Дмитрий Погребнов,
директор «АгроПромСнаб»:

— Но это лишь по тем товарам, которые в свободном доступе. Какие-то импортные спецпродукты остались дороже, чем были до СВО. В мае началось сезонное снижение спроса, к августу цены на отечественные масла вернулись к прежнему уровню, шины еще раньше подешевели относительно весеннего скачка. В дальнейшем все будет зависеть от курса рубля.

Дмитрий Погребнов.
Дмитрий Погребнов.
Дмитрий Погребнов

«Без масел точно не останемся»

Как рассказал Погребнов, основа для масел производится в России, а вот присадки к ним, в основном, импортные. У производителей на данный момент есть три возможные стратегии.

  • Первая: применять те же присадки, что и раньше, но это практически невозможно из-за санкций. Либо придется доставлять их обходными путями, что даст очень высокую себестоимость продукта.
  • Вторая: брать азиатские присадки. Это потребует изменения рецептур, проведения дальнейших испытаний. А зависимость от курса валют остается прежней.
  • Третья: начинать производить самим. Разработкой присадок уровня CI и выше Россия только-только начала заниматься.

По словам директора «АгроПромСнаба», возможность заместить импортные масла отечественными вполне реальна. Более того, это уже происходит. В России как раз и мощности есть подходящие. Уже сегодня внедрены технологии по производству базовых масел III группы, которые являются основой для высококлассных готовых продуктов.

Ждем контрафакт

«По жидкостям нужно быть готовыми к появлению большого объема контрафакта, осторожнее относиться к дешевым продуктам. Высокая цена не гарантирует качество, но очень низкая, скорее всего, свидетельствует о недостатках», — считает Дмитрий Погребнов.

По его мнению, сейчас наступит некий переходный период, когда пользователи будут разбираться, какие новые продукты применять. В связи с этим, бизнесмен ожидает возрастания роли технических отделов.

Лаборатория для анализа автомобильных жидкостей.
Лаборатория для анализа автомобильных жидкостей.
Дмитрий Погребнов

Дело техники

«В стране есть несколько лабораторий, анализирующих состав технических жидкостей. Есть такая и у нас — мы можем проанализировать химический состав абсолютно любого масла, дизтоплива, антифриза и других жидкостей, — рассказал предприниматель. — Спрос на техническую экспертизу уже вырос, и мы ожидаем, что он и дальше будет расти. На фоне происходящего мы приняли на работу уже третьего технического специалиста».

По его словам, весной все еще успели взять привычный продукт. Сейчас в страну будет поступать новый, и потребители почувствуют это уже зимой-весной. Но наиболее предусмотрительные уже сейчас обращаются и просят сделать анализ. Пока спрос на такие услуги не ажиотажный, но растет.

Главными по шинам стали Индия и Китай

В отличие от масел, заместить импортные шины отечественными в обозримой перспективе не получится, считает Дмитрий Погребнов. Частичное замещение произошло, но некоторые российские шины, например, гораздо дороже тех же китайских, но при этом и качественнее. И все же главная проблема — недостаток производственных линий.

«Под определенный типоразмер шин на заводе идет одна линия, а под другой надо запускать новую или перенастраивать имеющуюся, — говорит эксперт. — Производственные площадки для шин изначально были хорошо подготовлены в Индии и Китае, поэтому нишу выбывших европейских компаний заполнили именно их продукты».

Шины.
Шины.
CC0.

В производстве легковых шин лидирует Китай — там большие мощности, появляются все новые бренды. Шины корейского производства присутствуют на рынке, но по очень высокой цене.

С российского рынка ушли именитые зарубежные бренды; их заводы, которые находятся на территории нашей страны, выставлены на продажу, многие типоразмеры производились только за границей и в Россию не приехали.

В сегменте же сельскохозяйственных шин главным поставщиком для России выступает Индия. При этом цены на ее продукцию очень высокие из-за сложной логистики. Индийские шины, в основном, ввозятся через Прибалтику и Санкт-Петербург.

Пересаживаемся на КамАЗы?

По словам Дмитрия Погребнова, старые запасы европейского товара будут постепенно уходить, либо поставляться обходными путями — через Казахстан, например. Но продавцам это будет уже не столь интересно, поскольку по пути добавится стоимость дополнительной логистики, а проконтролировать качество «серого» товара будет практически невозможно.

Предприниматель не исключил, что в долгосрочной перспективе — по мере износа автопарка — российским фирмам придется переходить на отечественную и китайскую грузовую технику.

Однако и с этим не все так просто. Например, некоторые модели российских шин, в том числе на КамАЗ, имеют двойное назначение, и львиная доля их уходит в зону боевых действий. Некоторые гражданские предприятия нехватку таких шин уже почувствовали.

КамАЗ.
КамАЗ.
пресс-служба МВД по Алтайскому краю

К чему готовиться?

По мнению Дмитрия Погребнова, стоит быть готовым к тому, что все будет чуть-чуть дороже. Дешевле не будет точно. Вскоре вступят в силу новые пакеты санкций, многое будет также зависеть от позиции Китая. Что касается импортозамещения, то полное его осуществление маловероятно.

Если в сегменте автомасел Россия способна реально заместить импортный продукт и сохранить более стабильные цены, то в сегменте шин все будет зависеть от курса рубля. Если рубль сильно просядет, то импорт станет очень дорогим, и все цены снова устремятся вверх, что по цепочке отразится на стоимости и других товаров.

Справка

Компания «АгроПромСнаб» на протяжении 15 лет работает по Западной Сибири. Основными покупателями выступают коммерческие и муниципальные структуры: крестьянско-фермерские хозяйства, дорожные строители, лесхозы, перевозчики, промышленные и перерабатывающие предприятия.

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