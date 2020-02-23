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23 февраля -7°C

Красный — значит красивый. Барнаулу закупают цветочную рассаду на 2,8 млн рублей

Комитет муниципального заказа Барнаула объявил о закупке цветочной рассады на 2020 год. Приобрести для города в рамках этой закупки планируется около 90 тыс. штук растений разных видов и сортов. Самое популярное растение в этом техзадании — сальвия с красным цветками.

Озеленение в Барнауле. Красиво, но дорого.
Озеленение в Барнауле. Красиво, но дорого.
Barnaul.org

88 тыс. штук за 2,8 млн рублей

Заказчик рассады на 2020 год — недавно созданное муниципальное учреждение Барнаула «Благоустройство и озеленение», следует из информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru.

Согласно техзаданию, для города планируется закупить рассаду 19 видов цветочных растений (часть из них имеют несколько разновидностей — например, виола).

Самые многочисленные виды в закупке — цинерария (6610 единиц), виола сорта Trumpet mix (6220), ахирантес (4800), антирринум (4600) и многие другие. Но больше всего будет закуплено саженцев сальвии сорта Salvia Reddy Bright Red с красными цветками.

Сальвия сорта Salvia Reddy Bright Red.
Сальвия сорта Salvia Reddy Bright Red.
Altapress.ru

Согласно условиям закупки, поставщик обязуется поставить 26 190 саженцев сальвии. Начальная цена контракта на поставку рассады — 2,846 млн рублей. ОБщее количество рассады — 88,8 тыс. штук.

Сальвия — низкорослый однолетник, весьма удобный тем, что его рост не надо ограничивать обработкой химсредствами, он генетически карликовый. Начинает цвести он уже в мае и прекрасно выглядит в течение всего сезона.

В целом же цветы обозначенных виде растений будут разного цвета — желтые, голубые, белые, сиреневые и др.

Электронный аукцион состоится 6 марта.

Ввероятнее всего, это не единственная закупка цветов для Барнаула. Ранее мы сообщали, что в 2019 году в Барнауле планировали закупить около 500 тыс. штук однолетних цветов на сумму около 15 млн рублей.

Справка

Согласно сведениям сервиса kartoteka.ru, правопредшественником МБУ Барнаула «Благоустройство и озеленение» является МУП «Горзеленхоз». Учредитель — городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и связи. Зарегистрировано оно в декабре 2019 года.

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