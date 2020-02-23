Комитет муниципального заказа Барнаула объявил о закупке цветочной рассады на 2020 год. Приобрести для города в рамках этой закупки планируется около 90 тыс. штук растений разных видов и сортов. Самое популярное растение в этом техзадании — сальвия с красным цветками.

88 тыс. штук за 2,8 млн рублей

Заказчик рассады на 2020 год — недавно созданное муниципальное учреждение Барнаула «Благоустройство и озеленение», следует из информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru.

Согласно техзаданию, для города планируется закупить рассаду 19 видов цветочных растений (часть из них имеют несколько разновидностей — например, виола).

Самые многочисленные виды в закупке — цинерария (6610 единиц), виола сорта Trumpet mix (6220), ахирантес (4800), антирринум (4600) и многие другие. Но больше всего будет закуплено саженцев сальвии сорта Salvia Reddy Bright Red с красными цветками.

Сальвия сорта Salvia Reddy Bright Red. Altapress.ru

Согласно условиям закупки, поставщик обязуется поставить 26 190 саженцев сальвии. Начальная цена контракта на поставку рассады — 2,846 млн рублей. ОБщее количество рассады — 88,8 тыс. штук.

Сальвия — низкорослый однолетник, весьма удобный тем, что его рост не надо ограничивать обработкой химсредствами, он генетически карликовый. Начинает цвести он уже в мае и прекрасно выглядит в течение всего сезона.

В целом же цветы обозначенных виде растений будут разного цвета — желтые, голубые, белые, сиреневые и др.

Электронный аукцион состоится 6 марта.

Ввероятнее всего, это не единственная закупка цветов для Барнаула. Ранее мы сообщали, что в 2019 году в Барнауле планировали закупить около 500 тыс. штук однолетних цветов на сумму около 15 млн рублей.

Справка

Согласно сведениям сервиса kartoteka.ru, правопредшественником МБУ Барнаула «Благоустройство и озеленение» является МУП «Горзеленхоз». Учредитель — городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и связи. Зарегистрировано оно в декабре 2019 года.