Барнаульский «Горзеленхоз» после коррупционного скандала переформатируют в МБУ

Барнаульское муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз», бывший руководитель которого Сергей Гончаров обвиняется во взяточничестве, получит иной статус и будет функционировать в качестве муниципального бюджетного учреждения.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы краевой столицы Вячеслав Франк.

«Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие „Городское зеленое хозяйство“ г. Барнаула в форме преобразования в муниципальное бюджетное учреждение „Благоустройство и озеленение“ г. Барнаула с сохранением основных целей деятельности, переходом прав и обязанностей в соответствии с передаточными актами», — говорится в документе.

Учредителем нового МБУ выступит комитет городской администрации по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Все необходимые мероприятия по реорганизации МУПа поручено провести до 1 ноября текущего года.

В Барнауле задержали руководителя «Горзеленхоза». Скрин с видео.

Отметим, что главное отличие муниципального унитарного предприятия от муниципального бюджетного учреждения состоит в том, что МУПы создаются с коммерческими целями. Бюджетная же организация по своему статусу не обладает коммерческой направленностью.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, экс-руководитель МУП «Горзеленхоз» Сергей Гончаров обвиняется в получении взятки. Его задержание было проведено год назад — в сентябре 2018 года.

По данным следствия, преступные деньги Гончаров получил от предпринимателя за заключение и подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий урагана, случившегося в конце июня прошлого года.