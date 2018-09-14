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В Барнауле «Горзеленхозу» нашли нового руководителя вместо арестованного Гончарова

Руководителем барнаульского МУП «Горзеленхоз» стал директор муниципального бюджетного учреждения «Автодорстрой» Андрей Курышин, пишет официальный сайт «Горзеленхоза».

Горзеленхоз высаживает цветы на Демидовской площади. 2 июня 2016 года.
Горзеленхоз высаживает цветы на Демидовской площади. 2 июня 2016 года.
Михаил Хаустов

Андрей Курышин сменил Сергея Гончарова, которого задержали 4 сентября по обвинению в получении взятки в крупном размере за ликвидацию последствий июньского шторма в Барнауле.

Напомним, по данным следствия, бывший руководитель «Горзеленхоза» потребовал от барнаульского предпринимателя взятку в размере 222 тысяч рублей. За эти средства глава предприятия обещал заключить договор на выполнение работ по ликвидации последствий разрушительного шторма-2018. Сумма контракта, который предполагалось заключить за «откат», составляла более 1 миллиона 290 тысяч рублей.

Справка

Андрей Курышин в 2000 году окончил АлтГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения». В 2005 году прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Начал работать в 1998 году. Более 12 лет трудился в коммерческих организациях. С 2011 по 2013 гг. замещал должности муниципальной службы в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи — от ведущего специалиста до начальника отдела организации дорожного движения.

Директором муниципального бюджетного учреждения «Автодорстрой» Курышин стал в 2015 году, пишет официальный сайт Барнаула.

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