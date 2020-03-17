Красноярские власти потратят 4 млн рублей на мониторинг доверия президенту

Власти Красноярского края заплатят 4,15 млн рублей на ежеквартальный опрос населения о доверии президенту и губернатору, сообщает в своем Telegram-канале « Сибирь. МБХ медиа ».

Деньги пойдут на проведение научно-исследовательской работы по теме «Мониторинг ежеквартальной оценки населения органам местного самоуправления, рейтинга доверия президенту РФ, губернатору Красноярского края».

«И это только за первый квартал», — отмечает канал со ссылкой на сайт госзакупок.

Как уточняет «Тайга.инфо», более 4 млн рублей выделили на телефонные интервью 23 тыс. человек.

Результаты исследования рейтинга президента России Владимира Путина и губернатора Красноярского края Александра Усса необходимо предоставить не позднее 15 апреля — за неделю до голосования по поправкам к Конституции.

Ранее сообщалось, что Путин увеличил свою популярность среди населения после того, как отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева.