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Политика

Путин поднял свой рейтинг на отставке правительства Медведева

Президент страны Владимир Путин увеличил свою популярность среди населения после того, как отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствуют очередные социологические опросы ВЦИОМ.

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
kremlin.ru

Послание президента Путина и последовавшая за ним отставка правительства состоялись 15 января. Российское сообщество отреагировало на эти события положительно.

По данным ВЦИОМ, за неделю с 13 по 19 января рейтинг Путина вырос до 65,4% - столько россиян одобряют его деятельность на посту президента. В начале января этот показатель был равен 52,3%.

При этом 71,5% опрошенных доверяют главе государства (в начале года — 68,9%).

Проблемной зоной для действующей власти является рейтинг партии «Единая Россия». По результатам опросов за тот же период он равен всего лишь 32,6%. Возможно, по этой причине бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву предложили сосредоточиться на работе в должности заместителя председателя Совета безопасности.

На втором месте идет КПРФ — 15,1%. Далее следуют ЛДПР (12,5%) и «Справедливой России» (6,1%).

Новый председатель российского правительства Михаил Мишустин в рейтинге доверия сограждан пока не засветился.

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