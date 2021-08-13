Кредиторы ликвидированной барнаульской компании требует от подсудимого бизнесмена 300 млн рублей

Два кредитора «Сибэнергомаша», банкротство которого завершилось еще в 2017 году, подали заявление в арбитражный суд, в котором требуют взыскать более 300 млн рублей с его бывшего владельца Виталия Черномора. Бизнесмен уже год является подсудимым по делу об особо крупном мошенничестве с кредитами. А на активах котельного завода, которыми ранее управлял «Сибэнергомаш», уже больше пяти лет работает другое юрлицо.

Черномор интереснее

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 314 млн рублей подан к Виталию Черномору и четырем юрлицам, в которых бизнесмен был контролирующим лицом. Это «Сибэнергомаш», «Моршанскхиммаш», «Технопром» и «Новаэм».

При этом «Сибэнергомаш» был ликвидирован и исключен из реестра юрлиц еще в декабре 2017 года. Ликвидирован также «Технопром», остальные же — в стадии ликвидации. А вот Виталий Черномор никуда не пропал — очевидно, именно ему придется отвечать в случае, если суд удовлетворит требования.

Дело об особо крупном мошенничестве при кредитовании «Сибэнергомаша», в котором обвинили Виталия Черномора, рассматривает Железнодорожный районный суд с августа 2020 года.

Как полагали следователи, Черномор организовал оформление на барнаульскую компанию кредиты в банке, а деньги перевел на подконтрольные ему компании. Правоохранительные органы возбудили дело по заявлению «Альфа-Банка».

Железнодорожный райсуд Барнаула. Altapress.ru

Вечный груз

Вообще, субсидиарка для директоров и собственников разорившихся компаний (а иногда и юристов, бухгалтеров и др.) — жесткая мера: если суд привлекает их к ответственности, они лично отвечают за долги компании.

И это для них, можно сказать, вечный груз — субсидиарка не подлежит списанию и подлежит наследованию вплоть до выплаты всей причитающейся суммы, — объяснил юрист Иван Веселов правовому порталу «Гарант».

Но для кредиторов это способ вернуть долги в наибольшем объеме. Однако чаще всего деньги с директоров и учредителей взыскивают в ходе дела о банкротстве компании. Здесь же процедура проходит за его рамками: конкурсное производство «Сибэнергомаша» завершено в ноябре 2017 года.

Возможность привлечения к субсидиарке вне рамок банкротства предусмотрено статьей 61.19 закона «О банкротстве».

Банкротство. Денег нет. Pixabay.com

Зовут присоединиться

После банкротства заявление подается, если кредитору, с которым полностью не рассчитались, стали известны какие-то основания для привлечения к «субсидиарке». Вот и в данном случае иск в арбитраж подали «неудовлетворенные» кредиторы «Сибэнергомаша».

Заявителей пока два: московская Ассоциация организаций в сфере правовой защиты и медиации (приобрела долг «Сибэнергомаша» перед банком «Глобэкс» на 314 млн рублей) и предприниматель Сергей Маркаров (купил долг компании перед ДК «Сибэнергомаш» на 69 млн рублей).

Но ассоциация, подавшая иск первой, предлагает другим кредиторам, имеющим на это право, присоединиться к заявлению. Информации о подаче других исков в картотеке арбитража пока нет.

Виталий Черномор на «Сибэнергомаше» ( третий справа). altairegion22.ru

По второму кругу

Между тем, рассматривать дело о привлечении Черноморца к субсидиарке суд будет по второму кругу. Конкурсный управляющий «Сибэнергомаша» Альбина Кунавина уже пыталась привлечь Черномора к «субсдиарке» на 4,7 млрд рублей.

Кунавина пришла к выводу, что банкротство предприятие преднамеренное. Она заявила, что компания «Новаэм» под руководством Черномора продала недвижимость завода небольшим фирмам, которые затем сдали его в аренду самому же «Сибэнергомашу». И что завод выдавал невозвратные займы (более подробно — здесь.)

Но, однако же, судья отказала — не усмотрела доказательств, что именно действия владельца «Сибэнергомаша» привели к банкротству. В решении суда, в частности, упомянуто, что ряд невыгодных сделок не подтверждены документально.

Вероятно, сегодня у кредиторов появились эти документы или же им стали известны новые обстоятельства. Ближайшее заседание суда назначено на 31 августа.

На котельном заводе , июль 2021 года. Altapress.ru

Кредиторы также намерены взыскать с бывшего конкурсного управляющего «Сибэнергомаша» Альбины Кунавиной 52,8 млн рублей.