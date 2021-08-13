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Экономика

Кредиторы ликвидированной барнаульской компании требует от подсудимого бизнесмена 300 млн рублей

Два кредитора «Сибэнергомаша», банкротство которого завершилось еще в 2017 году, подали заявление в арбитражный суд, в котором требуют взыскать более 300 млн рублей с его бывшего владельца Виталия Черномора. Бизнесмен уже год является подсудимым по делу об особо крупном мошенничестве с кредитами. А на активах котельного завода, которыми ранее управлял «Сибэнергомаш», уже больше пяти лет работает другое юрлицо.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
СС0

Черномор интереснее

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 314 млн рублей подан к Виталию Черномору и четырем юрлицам, в которых бизнесмен был контролирующим лицом. Это «Сибэнергомаш», «Моршанскхиммаш», «Технопром» и «Новаэм».

При этом «Сибэнергомаш» был ликвидирован и исключен из реестра юрлиц еще в декабре 2017 года. Ликвидирован также «Технопром», остальные же — в стадии ликвидации. А вот Виталий Черномор никуда не пропал — очевидно, именно ему придется отвечать в случае, если суд удовлетворит требования.

Дело об особо крупном мошенничестве при кредитовании «Сибэнергомаша», в котором обвинили Виталия Черномора, рассматривает Железнодорожный районный суд с августа 2020 года.

Как полагали следователи, Черномор организовал оформление на барнаульскую компанию кредиты в банке, а деньги перевел на подконтрольные ему компании. Правоохранительные органы возбудили дело по заявлению «Альфа-Банка».

Железнодорожный райсуд Барнаула.
Железнодорожный райсуд Барнаула.
Altapress.ru

Вечный груз

Вообще, субсидиарка для директоров и собственников разорившихся компаний (а иногда и юристов, бухгалтеров и др.) — жесткая мера: если суд привлекает их к ответственности, они лично отвечают за долги компании.

И это для них, можно сказать, вечный груз — субсидиарка не подлежит списанию и подлежит наследованию вплоть до выплаты всей причитающейся суммы, — объяснил юрист Иван Веселов правовому порталу «Гарант».

Но для кредиторов это способ вернуть долги в наибольшем объеме. Однако чаще всего деньги с директоров и учредителей взыскивают в ходе дела о банкротстве компании. Здесь же процедура проходит за его рамками: конкурсное производство «Сибэнергомаша» завершено в ноябре 2017 года.

Возможность привлечения к субсидиарке вне рамок банкротства предусмотрено статьей 61.19 закона «О банкротстве».

Банкротство. Денег нет.
Банкротство. Денег нет.
Pixabay.com

Зовут присоединиться

После банкротства заявление подается, если кредитору, с которым полностью не рассчитались, стали известны какие-то основания для привлечения к «субсидиарке». Вот и в данном случае иск в арбитраж подали «неудовлетворенные» кредиторы «Сибэнергомаша».

Заявителей пока два: московская Ассоциация организаций в сфере правовой защиты и медиации (приобрела долг «Сибэнергомаша» перед банком «Глобэкс» на 314 млн рублей) и предприниматель Сергей Маркаров (купил долг компании перед ДК «Сибэнергомаш» на 69 млн рублей).

Но ассоциация, подавшая иск первой, предлагает другим кредиторам, имеющим на это право, присоединиться к заявлению. Информации о подаче других исков в картотеке арбитража пока нет.

Виталий Черномор на &quot;Сибэнергомаше&quot; (третий справа).
Виталий Черномор на «Сибэнергомаше» (третий справа).
altairegion22.ru

По второму кругу

Между тем, рассматривать дело о привлечении Черноморца к субсидиарке суд будет по второму кругу. Конкурсный управляющий «Сибэнергомаша» Альбина Кунавина уже пыталась привлечь Черномора к «субсдиарке» на 4,7 млрд рублей.

Кунавина пришла к выводу, что банкротство предприятие преднамеренное. Она заявила, что компания «Новаэм» под руководством Черномора продала недвижимость завода небольшим фирмам, которые затем сдали его в аренду самому же «Сибэнергомашу». И что завод выдавал невозвратные займы (более подробно — здесь.)

Но, однако же, судья отказала — не усмотрела доказательств, что именно действия владельца «Сибэнергомаша» привели к банкротству. В решении суда, в частности, упомянуто, что ряд невыгодных сделок не подтверждены документально.

Вероятно, сегодня у кредиторов появились эти документы или же им стали известны новые обстоятельства. Ближайшее заседание суда назначено на 31 августа.

На котельном заводе, июль 2021 года.
На котельном заводе, июль 2021 года.
Altapress.ru

Кредиторы также намерены взыскать с бывшего конкурсного управляющего «Сибэнергомаша» Альбины Кунавиной 52,8 млн рублей.

Справка

С 2015 года на мощностях барнаульского котельного завода работает компания «Сибэнергомаш-БКЗ», входящая в группу «ВЭБа». Ее гендиректор Михаил Клугман сообщил, что компания восстановила доверие рынка, в 2021 году впервые получила прибыль и в настоящий момент находится в поиске стратегического инвестора.

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