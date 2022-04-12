12 апреля
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Экономика

Крупный комбикормовый завод повысил цены до 40%

Богдановичский комбикормовый завод (занимает около 50% рынка Свердловской области) поднял цены до 40%, сообщил заместитель гендиректора предприятия Олег Хамьянов.

Высококачественные комбикорма по индивидуальным рецептам
Высококачественные комбикорма по индивидуальным рецептам
Открытые источники в Интернете (СС0)

По его словам, это решение приняли из-за изменения логистики поставок импортных товаров и курса валют. Ожидается, что повышенные цены сохранятся как минимум до лета.

Хамьянов рассказал ТАСС, что большая часть витаминов и микроэлементов комбикорма произведены в Китае, но кормовые добавки поставляли из Европы.

Теперь товар приходится завозить через другие страны, что и приводит к подорожанию продукции.

«Сейчас цена должна пойти вниз, но такой эффект будет еще месяца два. Мы заключили договоры на покупку сырья по курсу 130 руб. за доллар, сейчас его ожидаем. Если сырье упадет в цене, то будем его заказывать в конце мая на июнь», — пояснил Олег Хамьянов.

Представитель предприятия добавил, что пока спрос не снижается, потому что заказчики не хотят отказываться от привычного комбикорма «в условиях неопределенности», возникших на фоне санкций, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине, пишет «Коммерсантъ».

В марте Богдановичский комбикормовый завод ограничил продажу комбикорма до 10 мешков в одни руки. В обычный ритм отгрузки предприятие намерено выйти в мае.

Ранее снижение финансовой устойчивости молочной отрасли РФ спрогнозировали власти.

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