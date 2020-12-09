Серьезный удар. Крупный производитель мороженого просит помощи у нового алтайского бизнес-омбудсмена

Барнаульский производитель мороженого «Алтайхолод» обратился к новому уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову с просьбой вмешаться в ситуацию, связную с обязательной маркировкой молочной продукции. По оценкам бизнес-омбудсмена, маркировка может стать весьма болезненной для многих предпринимателей региона. И он намерен добиваться переноса сроков ее обязательного введения.

Дорогое удовольствие

Обязательную маркировку каждой единицы молочной продукции, включая сырки, йогурты, мороженое и все прочее, в России намеревались запустить в начале 2021 года.

Но большинство производителей были резко против: это и дорого, и неэффективно, а в сложный период пандемии влечет дополнительные затраты.

В «Алтайхолоде», в частности, отметили, что переоснащение производства в соответствии с новыми требованиями обойдется в 50−60 млн рублей рублей, сообщил altapress.ru Андрей Осипов.

«Алтайхолод». barnaul.org.

«При этом снизится скорость работы производственных линий, возрастет себестоимость мороженого», — объясняет Осипов.

В то же время, как ранее сообщал altapress.ru гендиректор предприятия, 2020 год был тяжелым для «Алтайхолода» из-за сокращения потребления продукции.

Андрей Осипов. Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. пресс-служба АКЗС

Для небольших сыроварен оборудование стоит тоже весьма недешево — до 400 тыс. рублей.

«Маркировка станет серьезным ударом для алтайских предпринимателей, а ведь многие из них только недавно, после 2014 года, поднялись на импортозамещении», — объясняет бизнес-омбудсмен.

Фестиваль «Дни алтайского сыра-2018». Родочинская Евгения.

Искусственный дефицит

Заплатить за это, как обычно, придется потребителю. Но дело не только в этом. Опыт показывает: может возникнуть ситуация, когда маркированный товар поступит в магазин — а купить его будет невозможно.

Андрей Осипов напомнил, что введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля стало одной из причин их жесткого дефицита в аптеках.

И пока на уровне правительства не упростили требования, лекарства в аптеки поступали, а продать их не могли из-за сбоев в информационной системе или ее перегрузки.

Молоко. Altapress.ru

Между тем, молочная продукция относится к товарам первой необходимости. Более того, часть «молочки» в магазине хранится недолго.

Ожидание продавца, пока система заработает и считает код, может дорого обойтись владельцу магазина, не сумевшему продать скоропорт из-за технического сбоя или зависания системы.

«Не будем забывать и о том, что подобное оборудование, как правило, зарубежного производства, то есть мы тем самым поддерживаем, чаще всего, китайского производителя», — говорит Андрей Осипов.

Как на заводе «Рикон» делают сыр-косичку Анна Зайкова

Зачем это принято

Власти не раз сообщали, что маркировка продукции нужна, чтобы избавить рынок от фальсификата и контрафакта. Она позволяет проследить движение товаров от производителя до потребителя.

Однако участники рынка полагают: маркировка не может повлиять на качество продукции, сообщает алтайский бизнес-омбудсмен.

Новшество не очистит рынок от фальсификата и контрафакта (ведь качество можно проверить только с помощью исследований, и не факт, что код соответствует этикетке). Но зато может вызвать ступор на рынке.

Фестиваль «Дни алтайского сыра-2018». Родочинская Евгения.

Нужно отложить

Андрей Осипов рассказал, что обращение к нему «Алтайхолода» стало первым после его вступления в новую должность (а к работе в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей он приступил 27 ноября).

Но проблема маркировки касается большого числа предпринимателей региона, занимающихся производством молочной продукции.

На конференции бизнес-омбудсменов в России, которая состоится 15−16 декабря, Осипов намерен поднять эту тему. Задачу он видит в том, чтобы серьезно отложить введение обязательной маркировки.

Добавим, что в Минпромторге России уже пошли навстречу бизнесу и перенесли введение требования, но не очень существенно.

Обязательная маркировка мороженого и сыров стартует 1 июня 2021 года (то есть на подготовку дается лишь полгода). Молочки со сроком годности более 40 дней — с 1 сентября. А 1 декабря 2021 года требование распространят на продукты со сроком годности менее 40 дней.

Решение о новых сроках ввода маркировки Минпромторг предполагает принять 10 декабря.

P.S. Altapress планирует опубликовать полное интервью с Андреем Осиповым о его планах работы в новой должности.