Серьезный удар. Крупный производитель мороженого просит помощи у нового алтайского бизнес-омбудсмена

Дорогое удовольствие
Обязательную маркировку каждой единицы молочной продукции, включая сырки, йогурты, мороженое и все прочее, в России намеревались запустить в начале 2021 года.
Но большинство производителей были резко против: это и дорого, и неэффективно, а в сложный период пандемии влечет дополнительные затраты.
В «Алтайхолоде», в частности, отметили, что переоснащение производства в соответствии с новыми требованиями обойдется в 50−60 млн рублей рублей, сообщил altapress.ru Андрей Осипов.
«При этом снизится скорость работы производственных линий, возрастет себестоимость мороженого», — объясняет Осипов.
В то же время, как ранее сообщал altapress.ru гендиректор предприятия, 2020 год был тяжелым для «Алтайхолода» из-за сокращения потребления продукции.
Для небольших сыроварен оборудование стоит тоже весьма недешево — до 400 тыс. рублей.
«Маркировка станет серьезным ударом для алтайских предпринимателей, а ведь многие из них только недавно, после 2014 года, поднялись на импортозамещении», — объясняет бизнес-омбудсмен.
Искусственный дефицит
Заплатить за это, как обычно, придется потребителю. Но дело не только в этом. Опыт показывает: может возникнуть ситуация, когда маркированный товар поступит в магазин — а купить его будет невозможно.
Андрей Осипов напомнил, что введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля стало одной из причин их жесткого дефицита в аптеках.
И пока на уровне правительства не упростили требования, лекарства в аптеки поступали, а продать их не могли из-за сбоев в информационной системе или ее перегрузки.
Между тем, молочная продукция относится к товарам первой необходимости. Более того, часть «молочки» в магазине хранится недолго.
Ожидание продавца, пока система заработает и считает код, может дорого обойтись владельцу магазина, не сумевшему продать скоропорт из-за технического сбоя или зависания системы.
«Не будем забывать и о том, что подобное оборудование, как правило, зарубежного производства, то есть мы тем самым поддерживаем, чаще всего, китайского производителя», — говорит Андрей Осипов.
Зачем это принято
Власти не раз сообщали, что маркировка продукции нужна, чтобы избавить рынок от фальсификата и контрафакта. Она позволяет проследить движение товаров от производителя до потребителя.
Однако участники рынка полагают: маркировка не может повлиять на качество продукции, сообщает алтайский бизнес-омбудсмен.
Новшество не очистит рынок от фальсификата и контрафакта (ведь качество можно проверить только с помощью исследований, и не факт, что код соответствует этикетке). Но зато может вызвать ступор на рынке.
Нужно отложить
Андрей Осипов рассказал, что обращение к нему «Алтайхолода» стало первым после его вступления в новую должность (а к работе в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей он приступил 27 ноября).
Но проблема маркировки касается большого числа предпринимателей региона, занимающихся производством молочной продукции.
На конференции бизнес-омбудсменов в России, которая состоится 15−16 декабря, Осипов намерен поднять эту тему. Задачу он видит в том, чтобы серьезно отложить введение обязательной маркировки.
Добавим, что в Минпромторге России уже пошли навстречу бизнесу и перенесли введение требования, но не очень существенно.
Обязательная маркировка мороженого и сыров стартует 1 июня 2021 года (то есть на подготовку дается лишь полгода). Молочки со сроком годности более 40 дней — с 1 сентября. А 1 декабря 2021 года требование распространят на продукты со сроком годности менее 40 дней.
Решение о новых сроках ввода маркировки Минпромторг предполагает принять 10 декабря.
P.S. Altapress планирует опубликовать полное интервью с Андреем Осиповым о его планах работы в новой должности.