Крупный промышленный завод на Алтае готов вложиться в продукцию «с человеческий волос»

Компания «Алтайкабель» может начать строительство нового цеха в селе Поспелиха. Инвестиции серьезные — только на оборудование предприятие намерено потратить до 380 млн рублей. На выходе должен получиться уникальный проект, аналогов которому практически нет.

О новом производстве 9 ноября в ходе заседания правительства края рассказал глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков. По его словам, конечным продуктом нового производства должна стать проволока «диаметром с человеческий волос», которую будут использовать для выпуска кабеля.

Игорь Башмаков,

глава администрации Бурлинского района:

Мы со своей стороны работаем по земельному участку. У завода уже есть два цеха, третий должен быть рядом. По соседству находится Алтайская машинно-испытательная станция, с которой ведем переговоры напрямую. На сегодняшний день есть договоренность о размежевании участка, чтобы передать его заводу.

В 2021—2022 годах «Алтайкабель» освоил новое производство продукции из меди, при этом сохранив свою алюминиевую линию. «Медный кабель он достаточно дорогой, и сейчас есть композиционные материалы, которые позволяют удешевить продукцию из алюминия. По качеству и проводимости она выходит как медная», — объяснил Башмаков.

По словам главы района, производитель не только выпускает кабель, но и занимается его бронированием. Один из последних крупных заказов бронированного кабеля предприятие отгружает в Крым.