За девять месяцев текущего года предприятия пищевой отрасли экспортировали продукцию на сумму почти 350 млн долларов США. Об этом на экспертном совете ИД «Алтапресс» сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. Сумма значительно выше прошлогодней несмотря на санкции и проблемы с транзакциями.

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Экспорт составил почти 350 млн долларов США в ценах текущего года, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но здесь надо сказать, что экспорт просто ради экспорта не стоит рассматривать. Важно то, что те компании, которые работали на зарубежных рынках, смогли сохранить свои позиции. Я вас заверю, у нас продолжаются поставки алтайского свекловичного жома в Финляндию, рыбы и меда — в Германию и США.

По словам Александра Большакова, главная проблема, которая возникла с началом специальной военной операции, связана с платежами, а точнее невозможности их осуществления в Россию через большинство стран. «Однако компании научились жить в тех реалиях, которые сегодня есть», — отметил Большаков.

Мед. Пасека. СС0

Куда вывозят продукты

Осенью 2021 года портал «Агроэкспорт» сообщил, что алтайское продовольствие отправляется в основном в страны Юго-Восточной Азии, Восточной и Северной Европы.

Напомним, согласно государственной стратегии Алтайский край к 2024 году должен экспортировать продовольствия на 501 млн долларов ежегодно.