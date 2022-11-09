Зачем в крупном селе Алтайского края решили прорыть два канала

В 2023 году администрация Поспелихинского района планирует разработать проектно-сметную документацию (ПСД) для одного важного проекта. Речь идет о создании в райцентре полноценной дренажной системы грунтовых вод.

Тема развития Поспелихинского района стала одной из ключевых на заседании правительства края 9 ноября. Глава района Игорь Башмаков пояснил: 70% территории Поспелихи страдает из-за высокого уровня грунтовых вод. Постоянная влага разрушает дороги и заходит в подвалы домов.

Решить проблему пытаются с 2015 года. Тогда впервые были произведены необходимые изыскания, но проплачивать разработку ПСД районные власти не стали. «Мы не знали, в какую программу с этим проектом заходить», — объяснил Башмаков.

Игорь Башмаков,

глава администрации Поспелихинского района:

Это целый комплекс мероприятий по строительству дренажной системы. Можно построить два больших канала в северной и южной части населенного пункта и за счет уклона это позволит без всяких насосов самотеком понизить уровень грунтовых вод до уровня реки Алей.

Игорь Башмаков ( слева) на Олимпиаде сельских спортсменов Алтая — 2017. Олег Богданов

Губернатор Виктор Томенко уточнил у главы района, будет ли готова документация в 2023 году. Тот ответил положительно.

Что еще ждет район

Игорь Башмаков рассказал: Поспелихинскому району остро не хватает новой школы. Ее ждут в поселке имени Мамонтова. Здание, в котором учатся дети, было построено в 1950-х годах прошлого века и находится в предаварийном состоянии. Мест в ней всего 70, и их не хватает.

По словам главы района, участок под строительство новой школы на 200 учащихся имеется.

В сентябре 2022 году в Поспелихе сдали в эксплуатацию один из двух новых детских садов. «Теперь решена важная проблема размещения наших детей в детских дошкольных учреждениях. Нашим родителям приходилось возить их в близлежащие села. Теперь дети ходят в красивые, современные детские сады», — подчеркнул Башмаков.