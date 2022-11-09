9 ноября
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Автоновости

Непростой год. Районам Алтайского края вручили партию дорожной техники и один трактор — фоторепортаж altapress.ru

Вручение новой колесной техники прошло в Барнауле 8 ноября. Троицкий район, Алейск и Юго-Восточное ДСУ получили 10 грейдеров, пять экскаваторов-погрузчиков, два дорожных катка и трактор К-700.

Вручение техники.
Вручение техники.
Анна Зайкова.

Всего в текущем году на закупку техники из бюджета Алтайского края выделили свыше 1 млрд рублей.

Антон Воронов,
министр транспорта Алтайского края:

Этот год был непростым для покупки техники. Менялась линейка, менялись сроки поставки. В начале года мы видели рост цен, брали паузу примерно в квартал, но сейчас мы видим стабилизацию цен и сроки поставки, предусмотренные в контрактах. Вся техника — отечественная, хотя некоторые ГУПы за счет собственных средств приобретали китайскую.

Ранее в Барнауле поздравили строителей и лучших работников отрасли.

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