Всего в текущем году на закупку техники из бюджета Алтайского края выделили свыше 1 млрд рублей.

Этот год был непростым для покупки техники. Менялась линейка, менялись сроки поставки. В начале года мы видели рост цен, брали паузу примерно в квартал, но сейчас мы видим стабилизацию цен и сроки поставки, предусмотренные в контрактах. Вся техника — отечественная, хотя некоторые ГУПы за счет собственных средств приобретали китайскую.