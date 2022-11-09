9 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

«Места нет даже на последней ступеньке»: очередную жалобу на автобусы составили барнаульцы

Барнаульцы снова пожаловались на работу общественного транспорта. На этот раз горожане обратились с вопросами по поводу работы маршрутов № 80 и № 65, пишет Barnaul 22.

Водитель автобуса.
Водитель автобуса.
Михаил Хаустов

Жители поселка Булыгино пожаловались на маршрут № 80. По их словам, в час пик уехать из поселка (и в поселок) невозможно. Автобусы либо забиты до отказа, либо их просто не дождешься — интервал между ними в 40−60 минут.

«Утром 8 ноября примерно в 6:50 автобус маршрута № 80 был как обычно битком, от остановки ул. Боровая в сторону краевой больницы он не останавливался совсем, так как людям уже негде было даже стоять», — пишет женщина.

Такая ситуация повторяется ежедневно, а сами автобусы вовсе ходят не по расписанию, говорят горожане

Также они пожаловались на маршрут № 65, проехавший мимо остановки. Женщине пришлось втискиваться в автобус № 80.

«Кое-как, на последней ступеньке со своим двухлетним ребенком на руках я смогла уместится, но ведь это не дело. Выйти нам пришлось на две остановки раньше, так как ехать было совсем невозможно», — рассказывает она.

Женщина выразила надежду, что администрация Барнаула в этот раз «услышит и примет меры».

Ранее читатели altapress.ru заметили, что в автобусах Барнаула стали появляться «льготы» для участников СВО.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость