«Места нет даже на последней ступеньке»: очередную жалобу на автобусы составили барнаульцы

Барнаульцы снова пожаловались на работу общественного транспорта. На этот раз горожане обратились с вопросами по поводу работы маршрутов № 80 и № 65, пишет Barnaul 22.

Жители поселка Булыгино пожаловались на маршрут № 80. По их словам, в час пик уехать из поселка (и в поселок) невозможно. Автобусы либо забиты до отказа, либо их просто не дождешься — интервал между ними в 40−60 минут.

«Утром 8 ноября примерно в 6:50 автобус маршрута № 80 был как обычно битком, от остановки ул. Боровая в сторону краевой больницы он не останавливался совсем, так как людям уже негде было даже стоять», — пишет женщина.

Такая ситуация повторяется ежедневно, а сами автобусы вовсе ходят не по расписанию, говорят горожане

Также они пожаловались на маршрут № 65, проехавший мимо остановки. Женщине пришлось втискиваться в автобус № 80.

«Кое-как, на последней ступеньке со своим двухлетним ребенком на руках я смогла уместится, но ведь это не дело. Выйти нам пришлось на две остановки раньше, так как ехать было совсем невозможно», — рассказывает она.

Женщина выразила надежду, что администрация Барнаула в этот раз «услышит и примет меры».

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