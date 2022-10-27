27 октября
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Автоновости

Пополнение автобусов и новый маршрут ждут барнаульских пассажиров

Количество транспорта увеличат по маршрутам № 78 и № 47 в Барнауле. А также запустят новый маршрут, который до этого работал в тестовом режиме. Об этом сообщили в мэрии города.

Автобусы обновляют в Барнауле.
Автобусы обновляют в Барнауле.
barnaul.org.

По одному автобусу на маршрут № 78 и № 47 решили добавить на комиссии по организации пассажирских перевозок. Это позволит сократить интервал движения на одну минуту.

Также утвердили схему движения автобусного маршрута № 76. Она работала с июня в тестовом режиме.

«Теперь проезд организован по улицам Попова, Взлетная, Сергея Ускова, Северному Власихинскому проезду до конечной остановки в районе спортивно-гостиничного комплекса „Темп“ по адресу: 1-й Балтийский проезд, 9», — сообщают в мэрии.

До этого общественный транспорт не ездил по Северному Власихинскому.

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