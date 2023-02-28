28 февраля
Промышленность Алтая
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Экономика

Крупный завод в алтайском селе будет выпускать продукцию тоньше человеческого волоса

Компания «Алтайкабель» запускает оборудование для производства гибкого кабеля, которое доставили в Поспелиху из Китая. По словам директора предприятия, данный проект позволит предприятию существенно выделяться на фоне конкурентов.

Предприятие "Алтайкабель" в Поспелихе.
Предприятие "Алтайкабель" в Поспелихе.
Анна Зайкова

Основой для гибкого кабеля станет проволока диаметром 0,15 мм, что тоньше человеческого волоса.

«Проволока принимается на специальные катушки, которые заряжаются в станы и приходят в специальную машину, где образовывается единая нитка. Это называется пучковая скрутка. Количество жил определяет класс гибкости. Чем он выше, тем кабель дороже», — объяснил директор предприятия Алексей Плешков.

Гибкий кабель используют во многих сферах, в основном в нестационарных машинах, например, в переносных пультах управления.

Чем еще примечательно предприятие

В 2021—2022 годах «Алтайкабель» освоил новое производство продукции из меди, при этом сохранив свою алюминиевую линию.

«Медный кабель он достаточно дорогой, и сейчас есть композиционные материалы, которые позволяют удешевить продукцию. По качеству и проводимости она выходит как медная», — объяснил altapress.ru глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

По словам главы района, производитель не только выпускает кабель, но и занимается его бронированием. Один из последних крупных заказов бронированного кабеля предприятие отгрузило в Крым.

Предприятие &quot;Алтайкабель&quot; в Поспелихе.
Предприятие «Алтайкабель» в Поспелихе.
Анна Зайкова

По итогам 2022 года «Алтайкабель» произвел продукции более чем на 1 млрд рублей, увеличив этот показатель за несколько лет более чем в два раза. Инвестирование в новое производство завод производит только за счет собственных средств, без привлечения кредитных ресурсов.

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