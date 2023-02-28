Крупный завод в алтайском селе будет выпускать продукцию тоньше человеческого волоса

Основой для гибкого кабеля станет проволока диаметром 0,15 мм, что тоньше человеческого волоса.
«Проволока принимается на специальные катушки, которые заряжаются в станы и приходят в специальную машину, где образовывается единая нитка. Это называется пучковая скрутка. Количество жил определяет класс гибкости. Чем он выше, тем кабель дороже», — объяснил директор предприятия Алексей Плешков.
Гибкий кабель используют во многих сферах, в основном в нестационарных машинах, например, в переносных пультах управления.
Чем еще примечательно предприятие
В 2021—2022 годах «Алтайкабель» освоил новое производство продукции из меди, при этом сохранив свою алюминиевую линию.
«Медный кабель он достаточно дорогой, и сейчас есть композиционные материалы, которые позволяют удешевить продукцию. По качеству и проводимости она выходит как медная», — объяснил altapress.ru глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.
По словам главы района, производитель не только выпускает кабель, но и занимается его бронированием. Один из последних крупных заказов бронированного кабеля предприятие отгрузило в Крым.
По итогам 2022 года «Алтайкабель» произвел продукции более чем на 1 млрд рублей, увеличив этот показатель за несколько лет более чем в два раза. Инвестирование в новое производство завод производит только за счет собственных средств, без привлечения кредитных ресурсов.