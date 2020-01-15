Кудрин предложил эффективный способ борьбы с бедностью

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для бедных не окажет на их состояние существенного влияния. Целевое субсидирование в данном случае эффективнее налоговых льгот, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает « Интерфакс ».

«Если мы говорим о борьбе с бедностью, я бы сегодня видел более эффективными инструментами субсидии по признаку доходности на душу в семье и, соответственно, выделение по этому признаку соответствующих субсидий», — сказал Кудрин.

По словам главы СП, как правило, те люди, которые в первую очередь нуждаются, не имеют соответствующих доходов или зарплат и являются зачастую неработающими.

«Это дети, это семьи с детьми, это семьи с больными, те, кто по какой-то причине не могут работать. Многодетные семьи и с детьми — это основная зона, где может быть бедность», — пояснил Кудрин.

Ранее группа депутатов выступила с инициативой об освобождении от налога на доходы физлиц тех, чьи доходы менее двух МРОТ. Инициатива подготовлена депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым и Борисом Пайкиным.

Тема послания

15 января президент России Владимир Путин вновь обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Главной темой его выступления — как ожидается — станет борьба с бедностью. Путин крайне обеспокоен тем, что она не решается.

Во время большой пресс-конференции, прошедшей в декабре, Путин признал, что борьба с бедностью является ключевым экономическим вопросом. Но решать его нужно не отставкой правительства, а «ростом производительности труда и ВВП».