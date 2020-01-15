Зачем смотреть послание Путина Федеральному собранию и как оно влияет на жизнь россиян

15 января Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию, для президента оно станет шестнадцатым. Рассказываем, какое значение имеет это событие и каково его влияние на жизнь страны и граждан.

Какую силу имеет обращение президента к парламенту

Исторически послание первого лица парламентариям было стратегическим документом, в котором глава государства обозначал свое видение развития страны на ближайшую перспективу. Законодательной силы оно не имело.

Однако с 1997 года в России послание стало содержать законодательные инициативы президента. После оглашения документа различным госорганам раздают конкретные поручения. Они сразу реализуются на практике либо превращаются в законопроекты и спустя время находят то или иное воплощение в реальной жизни.

По этой причине из текста послания можно понять, какой вектор движения президент страны считает наиболее предпочтительным на текущий год, какие приоритеты он выбирает и как их обосновывает идеологически. Иногда значение имеет и то, какие вопросы президент предпочитает не затрагивать в послании.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию , 2019 год. kremlin.ru/

Как воплощались в жизнь идеи из предыдущих посланий

В посланиях Федеральному собранию президент поднимал много разных тем. Среди них выплаты по материнскому капиталу, ипотека для семей с детьми, борьба с бедностью, коррупцией (отчетность чиновников об имуществе), терроризмом, значение России на международной арене, технологическое развитие и цифровизация, проверки бизнеса, переход на кадастровую оценку недвижимости и так далее.

Идею создания российской «Силиконовой долины» в послании парламентариям упомянул Дмитрий Медведев, когда был президентом — после стартовал проект «Сколково». Он же инициировал рассмотрение перехода страны на летнее время — тема стала актуальной на несколько лет вперед.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию , 2019 год. kremlin.ru/

2019 год. «Путинские» надбавки В предыдущем послании Путин назвал несправедливой проведенную индексацию страховых пенсий, потому что малообеспеченные пенсионеры ее не заметили. Неработающие пенсионеры, у которых пенсия была ниже прожиточного минимума, получали социальные доплаты — они приводили размер пенсий к установленной величине. После индексации страховой пенсии, социальная доплата автоматически уменьшалась, и человек получал на руки все тот же прожиточный минимум — 8669 рублей. Пенсионный фонд провел перерасчет индексации сверх уровня прожиточного минимума и выплатил недостающие деньги. В Алтайском крае это коснулось 90,2 тыс. человек. Многие идеи из прошлогоднего послания Путина нашли продолжение в национальных проектах. 2018 год. Ни слова о пенсионной реформе Одним из ключевых событий 2018 года в России стала пенсионная реформа, однако Владимир Путин не сказал о ней ни слова в своем обращении к парламентариям. Оно состоялось примерно за месяц до выборов президента. Тему пенсий он затронул вот как. Владимир Путин,

президент России: Наш нравственный долг — всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причём выше темпов инфляции. Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию. 2015 год. Реформа суда присяжных Путин предложил укрепить роль института присяжных заседателей и расширить число составов преступлений, которые они могли бы рассматривать, и сократить их количество. Владимир Путин,

президент России: — Я знаю позицию правозащитных организаций, они исходят из того, что это должно быть именно 12 заседателей, но, повторяю, непросто сформировать эту коллегию, да и стоит это немало, если честно сказать, — можно подумать о сокращении числа присяжных до пяти-семи человек, при этом обязательно сохранить полную автономию и самостоятельность присяжных при принятии решений. В итоге в России провели судебную реформу, и с июня 2018 года возможность рассматривать дела с участием присяжных получили районные и гарнизонные суды, раньше такая возможность была только у судов не ниже региональных. 2012 год. Патриотизм и скрепы Тезисы о скрепах и понимании патриотизма, которые до сих пор широко обсуждаются в обществе, Владимир Путин также сформулировал в послании Федеральному собранию. Владимир Путин,

президент России: Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи — дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. В том же послании он заявил, что в патриотизме видит «консолидирующую базу нашей политики».

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию , 2019 год. kremlin.ru/

О чем Путин расскажет в 2020 году

В комментарии корреспонденту ТАСС Владимир Путин сообщил, что одной из тем послания 2020 года станет борьба с бедностью. Он неоднократно затрагивал ее и раньше, впервые — в 2002 году.

Тогда он рассказал, что в бедственном положении находится 40 млн граждан страны. Однако, не исключено, что ключевая тема послания будет совсем другой.

Как и когда президент упоминал Алтай

Алтай упоминался в посланиях президента Федеральному собранию трижды (с 2000 года).

В 2010 году Дмитрий Медведев отметил социальную рекламу в Алтайском крае — она рассказывала, кто из знаменитых людей стал третьим ребенком в семье.

Дмитрий Медведев,

президент РФ в 2010 году:

Не так давно я видел в интернете любопытную информацию о проведении в Алтайском крае интересной социальной рекламы. Простая идея, но, на мой взгляд, весьма симпатичная, — рассказать, кто из наших знаменитостей, составляющих славу России граждан, был третьим ребёнком в семье. Среди них Николай Некрасов, Антон Чехов, Юрий Гагарин, Анна Ахматова. Без этих великих людей, без их творчества и свершений мир был бы другим, человечество обеднело бы нравственно и культурно.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию , 2019 год. kremlin.ru/

В 2016 году году Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных объектов России, в том числе Телецкого озера в Горном Алтае.

В 2019 году президент упомянул Алтайский край как один из регионов, где будет создан масштабный национальный парк. Интересно, что когда он произносил название региона, то оговорился и сказал «в Алтайском крабе». Оговорка стала мемом.

Как готовят послание и кто его слушает

Текст послания Федеральному собранию готовит администрация президента в течение нескольких месяцев, он держится в секрете. Обычно послание длится час, в 2018 году оно шло рекордно долго и заняло два часа.

Особенностью этого послания также стало то, что президент использовал мультимедийные материалы — проектор и слайды.

В 2020 году выступление Путина перед парламентом состоится в выставочном зале «Манеж». Его будут слушать члены обеих палат — Госдумы и Совета Федерации.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию , 2019 год. kremlin.ru/

Обычно на выступление президента приглашают председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, главу Счетной палаты, глав основных религиозных конфессий и других высокопоставленных гостей — всего около 1 тыс. человек.

Все граждане России могут посмотреть прямую трансляцию послания на «Первом канале», «России 1», «Мире». Она начнется в 16:00 по местному времени (12:00 по Москве).