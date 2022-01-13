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Экономика

Кудрин уверен, что уровень жизни в России на 20% выше, чем был в СССР

Уровень жизни сейчас в России примерно на 20% выше, чем это было в СССР, заявил глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин, пишет ТАСС.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

По его словам, в 2003—2004 годах страна смогла вернуться к тому уровню жизни, который был в 1990 году до развала Советского Союза.

В том числе улучшилось качество жизни у врачей и учителей.

«В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — рассказал Кудрин.

Так, в 1990-е и начале 2000-х годов в России были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, за счет которых появилась нормальная рыночная экономика, что в 1989 году казалось невозможным, отметил Кудрин, пишет Газета.Ru.

Глава СП также добавил — сейчас российское государство обладает сотнями тысячами частными предприятиями, цены в государстве формируются рынком, дефицита нет, рубль стал конвертируемой валютой, а показатель госдолга один из самых низких в мире.

Ранее Кудрин заявил, что верит в возможность снизить бедность в два раза. Модель борьбы с бедностью, которая включает многофакторную оценку нуждаемости и ранжирование размера выплат в зависимости от дохода семьи, позволила бы сократить уровень бедности в России примерно в два раза в сжатые сроки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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