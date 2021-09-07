Кудрин заявил, что участие госсектора в экономике пора сокращать и рассказал о «мультиуправленцах»

Кудрин подчеркнул в статье журнала «Компания», что присутствие государства в экономике Россия, как и многие другие страны, нарастила после кризиса 2008−2009 годов. Однако в период посткризисного развития госучастие должно сокращаться, поскольку «госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», считает глава СП.

Кудрин отметил — среди 10 крупнейших российских компаний частными являются только четыре, и привел в пример экономику США, где среди 10 крупнейших компаний страны нет ни одной с госучастием.

По мнению Кудрина, большая часть российских компаний с государственным участием менее пластична в управлении, чем частные компании, поскольку госпредприятия «сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники», пишет «Росбалт».

Кроме того, он подчеркнул, что по данным Счетной палаты, среди чиновников есть «мультиуправленцы», которые представляют интересы государства одновременно в 20 и более компаниях.