Кудрин заявил, что инфляция растет, а доходы населения падают

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ожидает роста инфляции и падения реальных доходов населения по итогам 2018 года.

Говоря о прогнозе уровня инфляции на конец текущего года, Кудрин предположил, что он составит около 4%, пишет «Росбалт».

«Правительство увеличило прогноз по уроню инфляции в этом году до 3,4%. Но, по мнению Счетной палаты, инфляция окажется выше — ближе к 4%", — сказал Кудрин, выступая на заседании Госдумы.

Рост инфляции отрицательно скажется на реальных доходах населения, продолжил Кудрин.

«В прогнозе рост реальных доходов на этот год поставлен как 3,4%. Но поскольку за январь—сентябрь он составил пока 1,7%, в последние два месяца реальные доходы падали», — заметил глава Счетной палаты.

Он не исключил, что по итогам 2018 года рост доходов граждан будет существенно меньше ожидаемого. «В этом году рост доходов окажется, возможно, даже нулевым и мы снова не вырастем», — заключил Кудрин.

В октябре глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации заявил, что такой уровень бедности в России иметь «позорно» при текущих доходах ВВП.