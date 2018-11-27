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Экономика
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Кудрин заявил, что российская экономика попала в застойную яму

Темпы роста экономики России в последнее десятилетие не превышали 1%, констатировал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает РБК.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Пресс-служба Госдумы.

Кудрин на V Международном форуме Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку» заявил следующее: «Мы вообще последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй Мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, не было».

Страна попала «в серьезную застойную яму», предупредил он.

Кудрин также напомнил, что правительство РФ снизило прогноз по росту ВВП в 2018 году с 2,1% до 1,8%, сообщает РИА Новости.

«Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза», — указал он и пояснил: «То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста».

Кудрин подчеркнул, что российской экономике «нужны другие драйверы», пишет «Росбалт».

Дискуссия по этому вопросу идет уже около шести лет. «В предыдущий президентский цикл — где-то в 2012 году, когда проходили выборы, была большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. Этого не произошло», — заключил глава СП.

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