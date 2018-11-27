Курс доллара и евро резко вырос из-за столкновения России и Украины. Надолго ли?

Официальный курс доллара на 27 ноября составил 66,50 рублей, он поднялся на 90 копеек. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ. Подорожал также и евро. Как долго это может продлиться?

Официальный курс евро Центробанк установил на 27 ноября на отметке 75,56 рублей. Он подорожал на 60 копеек — за день до этого он составил 74,93 рубля.

На биржевых торгах 26 ноября курс рубля также падает. Доллар подорожал на 58 копеек до 66,77 рубля, евро — на 85 копеек до 75,9 рубля.

Падение рубля происходит на фоне столкновения Украины и России в Керченском проливе. 25 ноября ФСБ обвинило Украину в нарушении нарушении госграницы тремя военными кораблями. Украинцы со своей стороны утверждают, что предупредили Россию об этом и обвинили российских пограничников в провокации.

Позднее Россия начала обстрел украинских кораблей. В результате обстрела кораблей три человека (по данным украинской стороны — шестеро) пострадали, напоминает «Дождь».

Отрицательный эффект этого конфликта на российском рынке исчезающее небольшой, считает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Существенно пострадать, по его мнению, могут только отдельные компании с госучастием, чей бизнес связан с Украиной, приводит слова эксперта Рамблер.

Руководитель «Открытие Private Banking» Андрей Шенк полагает, что рубль все еще фундаментально недооценен. И при отсутствии санкционного фактора и учитывая сильный платежный баланс РФ доллар/рубль должен был бы стоить около 62. Поэтому, если в ближайшие месяцы санкционные риски не вырастут, то, начиная с февраля, рубль может начать дорожать против доллара и укрепиться до 62−64, сообщает ProFinance.