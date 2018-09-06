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Курс рубля рухнул впервые за четыре месяца

6 сентября курс рубля резко обвалился: евро подорожал до 80,39 рублей, доллар — до 69,11 рублей. Последний раз евро стоил дороже 80 рублей на закрытии торгов 11 апреля, пишет «Интерфакс». Тогда США ввели санкции против нескольких российских компаний, среди которых была UC Rusal Олега Дерипаски.

Деньги, карта.
Деньги, карта.
СС0

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль резко ускорил падение на фоне слушаний в Конгрессе США, посвященных теме возможного вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с «делом Скрипалей».

Также аналитики полагают, что рубль продолжит слабеть в ожидании новых американских санкций против экономики России, которые могут быть приняты уже в ближайшее время.

Напомним, что после видеообращения Владимира Путина в связи с предстоящим повышением пенсионного возраста рубль на торгах на Московской бирже несколько укрепился.

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