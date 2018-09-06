Курс рубля рухнул впервые за четыре месяца

6 сентября курс рубля резко обвалился: евро подорожал до 80,39 рублей, доллар — до 69,11 рублей. Последний раз евро стоил дороже 80 рублей на закрытии торгов 11 апреля, пишет « Интерфакс ». Тогда США ввели санкции против нескольких российских компаний, среди которых была UC Rusal Олега Дерипаски.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль резко ускорил падение на фоне слушаний в Конгрессе США, посвященных теме возможного вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с «делом Скрипалей».

Также аналитики полагают, что рубль продолжит слабеть в ожидании новых американских санкций против экономики России, которые могут быть приняты уже в ближайшее время.

Напомним, что после видеообращения Владимира Путина в связи с предстоящим повышением пенсионного возраста рубль на торгах на Московской бирже несколько укрепился.