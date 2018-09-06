Курс рубля рухнул впервые за четыре месяца

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль резко ускорил падение на фоне слушаний в Конгрессе США, посвященных теме возможного вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с «делом Скрипалей».
Также аналитики полагают, что рубль продолжит слабеть в ожидании новых американских санкций против экономики России, которые могут быть приняты уже в ближайшее время.
Напомним, что после видеообращения Владимира Путина в связи с предстоящим повышением пенсионного возраста рубль на торгах на Московской бирже несколько укрепился.