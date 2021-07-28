Легализация бизнеса и рост потока покупателей. Как живет крупнейший городской рынок в Барнауле

Новый заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун провел встречу с руководителем АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» Иваном Куцом, сообщили в пресс-службе мэрии.

Участие в мероприятии приняла также председатель городского комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова, которая была назначена на этот пост в феврале текущего года.

Говоря о работе крупнейшего городского рынка, Иван Куц напомнил, что комплекс включает в себя розничный специализированный (продовольственный) рынок и универсальную постоянно действующую ярмарку «Ярмарка на Космонавтов».

Общая площадь для сдачи в аренду составляет 53 463,74 кв.м. В данный момент из них сдано 32 113,77 кв.м.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. barnaul.org.

Говоря о товарообороте, руководитель АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» подчеркнул, что на рынке ежедневно совершается более 58 тысяч покупок, а количество покупателей составляет 10−12 тысяч человек

По словам Ивана Куца, администрация комплекса тесно взаимодействует с органами власти по вопросам организации торговой деятельности, а также с налоговыми органами в части легализации бизнеса и перехода на онлайн-кассы.