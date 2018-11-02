В России «лекарственная корзина» подешевела на 7%

«Лекарственная корзина» из самых популярных безрецептурных препаратов подешевела до 3392 рублей в августе, а за год — на 221 рублей (7%), пишет Сравни.ру .

Самой дешевой «корзина» стала в Приволжском и Северо-Кавказский регионах, следует из мониторинга фармацевтической компании Bosnalijek и исследовательского агентства IQVIA. Стоимость в каждом регионе снизилась примерно на 8%. На Северном Кавказе «лекарственная корзина» стоит ниже средней цены по России на 258 рублей.

Самыми высокими цены оказались в Уральском и Дальневосточном федеральных округах — они выше на 8% от средней цены по России.

Разница в стоимости некоторых препаратов достигает 27% — в частности, у «Пенталгина», пишет polit.ru. В Приволжье препарат в августе стоил 143 рубля, а на Дальнем Востоке — 188 рублей.

Препараты

В «лекарственную корзину» вошли 10 препаратов: «Кардиомагнил», «Де Нол», «Энтерофурил», «Эссенциале Н», «Кагоцел», «Лизобакт», «Нафтизин», «Супрастин», «Пенталгин», «Но-шпа».