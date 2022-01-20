Льготные 0%. Почему и для кого в России предложили обнулить ставку по ипотеке

Снизить ставку по ипотеке до 0% в ОП хотят, чтобы улучшить жилищные условия многодетных семей. Это предложение, пишут «Известия», сформулировано по результатам опроса родителей.
Как сообщает издание, за обнуление ипотечного займа или жилищного кредита выступили 60% опрошенных родителей.
42% респондентов выступили за то, чтобы бесплатно предоставлять жилье семьям с пятью и более детьми. Эту инициативу, уточняется, рассмотрят власти.
«Если говорить о жилье, то почти треть готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры», — сказала «Известиям» зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.