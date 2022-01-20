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Экономика

Льготные 0%. Почему и для кого в России предложили обнулить ставку по ипотеке

Обнулить ставку по ипотеке для многодетных семей предложили в Общественной палате. Почему процент по займу может «упасть» — в разборе altapress.ru.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com
1
Почему ставку по ипотеке хотят обнулить?

Снизить ставку по ипотеке до 0% в ОП хотят, чтобы улучшить жилищные условия многодетных семей. Это предложение, пишут «Известия», сформулировано по результатам опроса родителей.

2
Сколько многодетных семей выступили за 0% по ипотеке?

Как сообщает издание, за обнуление ипотечного займа или жилищного кредита выступили 60% опрошенных родителей.

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.
3
А кому жилье предлагают давать бесплатно?

42% респондентов выступили за то, чтобы бесплатно предоставлять жилье семьям с пятью и более детьми. Эту инициативу, уточняется, рассмотрят власти.

4
Как еще в России могут поддержать многодетные семьи?

«Если говорить о жилье, то почти треть готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры», — сказала «Известиям» зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

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