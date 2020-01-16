Лидер ЛДПР предложил списать 40 млрд долгов россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что необходимо ликвидировать в России микрофинансовые организации и коллекторские агентства, написал политик в своем микроблоге.

Он полагает, что их деятельность поспособствовала тому, что некоторая часть российских граждан оказалась в неприглядном финансовом положении.

«Они загнали граждан в кабалу», — заявил политик.

Лидер ЛДПР также предложил списать долги граждан перед этими организациями по кредитам, пишет «МК». «Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов», — уточнил Жириновский.

Ранее в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. 5 января он появился на Красной площади, где раздавал деньги и угощения.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал Жириновский, когда раздовал «сувениры». «Взяли — отходите», — призывала охрана.

Политик вынимал из пачки по купюре и протягивал деньги собравшимся вокруг людям. При этом в социальных сетях велась трансляция происходящего.

Глава комиссии по этике Отари Аршба рассказал, что депутаты обсудят Жириновского после 13 января, когда после отдыха вернутся к работе.