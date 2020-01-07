Поведение Жириновского, раздававшего «холопам» деньги и чебуреки, обсудят в Госдуме

Глава комиссии Отари Аршба рассказал, что депутаты обсудят Жириновского после 13 января, когда после отдыха вернутся к работе.
Напомним, в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. В воскресенье, 5 января, он появился на Красной площади, где раздавал деньги и угощения.
«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал Жириновский, когда раздовал «сувениры». «Взяли — отходите», — призывала охрана.
Политик вынимал из пачки по купюре и протягивал деньги собравшимся вокруг людям. При этом в социальных сетях велась трансляция происходящего.