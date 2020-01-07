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Политика

Поведение Жириновского, раздававшего «холопам» деньги и чебуреки, обсудят в Госдуме

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и другие подарки, пишут «Известия».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа).
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа).
ldpr.ru

Глава комиссии Отари Аршба рассказал, что депутаты обсудят Жириновского после 13 января, когда после отдыха вернутся к работе.

Напомним, в ходе новогодних гуляний лидер ЛДПР активно посещал ярмарки в Москве. В воскресенье, 5 января, он появился на Красной площади, где раздавал деньги и угощения.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал Жириновский, когда раздовал «сувениры». «Взяли — отходите», — призывала охрана.

Политик вынимал из пачки по купюре и протягивал деньги собравшимся вокруг людям. При этом в социальных сетях велась трансляция происходящего.

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