Обязательная маркировка молочной продукции — те затраты, которые, как кроты, подъедают корни предпринимательства. Олег Махнаков, руководитель алтайского завода «Рикон», сделавший это заявление на конгрессе предпринимателей Алтайского края, призвал приостановить ее или вовсе ликвидировать. И вот почему.

Наклейки

Эти затраты — не налоги, проседание которых сразу замечают власти. Эти суммы предприниматели обязаны платить, хотя не видят результат.

«Мы не видим эти затраты, но они есть. И когда эти отчисления сопоставимы с налоговыми, это уже становится опасным, особенно — в текущих условиях. Одно из таких отчислений — система маркировки», — сказал Махнаков.

Алтайский бизнес еще в конце 2020 года предупреждал: это слишком дорогое и ненужное удовольствие. В конце 2020 года сыровары оценивали затраты в 400 тыс. рублей, производитель мороженого «Алтайхолод» — 50−60 млн рублей.

Деньги идут на оборудование — принтеры, сканеры, терминалы. Денег стоит и сам код, который надо регулярно заказывать и оплачивать (по 60 копеек за единицу), и этикетки, которые наносят на упаковку.

И вот эти этикетки-наклейки уже подорожали более чем втрое, рассказал Олег Махнаков на конгрессе.

Маркировка молочной продукции. Этикетка с кодом. Altapress.ru

«В рамках пакета санкций было ограничение на ввоз в РФ полиграфической индустрии, в том числе наклеечек. Просто за то, чтобы купить наклеечку, мы отдавали 6 копеек. Сейчас платим 20 копеек. Казалось бы — мелочь. Но если посчитать количество товаров, которые производятся в России, это огромные суммы», — сказал руководитель.

Производительность

Впрочем, это только малая часть проблем. Оборудование для маркировки тоже импортное — так что новые проекты сегодня под большим вопросом.

При этом программное обеспечение системы «Честный знак» недоработано — часто случаются сбои.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

«Скажу авторитетно: когда закончится рабочий день у маркировщиков, никто не знает. Аппарат встал — система не принимает и не считывает знаки. У маркировщиков рабочий день увеличился с восьми до 12 часов», — объяснил руководитель.

Итог установки оборудования на линиях — их производительность упала на 30%.

Убытки

Но и это еще не все. В процессе доставки продукции от завода до прилавка код может быть нарушен. Если сканер его не прочитал — система воспримет качественный товар как фальсификат.

Олег Махнаков ( справа) на вручении премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

«На любом этапе можно повредить код, а любое повреждение кода приводит к тому, что он нечитаемый, это значит, — фальсификат. Вот мы и дожили до этого. Если код не смогут считать, продукт нужно выбросить. А торговая сеть заставляет нас подписывать такие договора, что мы еще и заплатим за утилизацию качественного продукта», — объяснил Олег Махнаков.

Причем код может оказаться нечитаемым и из-за оборудования. Если крупные торговые сети обеспечены хорошими 3Д-сканерами, то у малого бизнеса в селах таких нет.

«У них обыкновенные линейные сканеры, которые могут не считать код. И продукт уходит на утилизацию», — объясняет руководитель.

Шуба CCO

Налоги

Вообще же, маркировка в России предполагается тотальная, и она не останавливается. Метки уже надо наносить на шубы, обувь, лекарства, пять категорий товаров легкой промышленности, шины, покрышки, табак.

В будущем это же ждет радиоэлектронику, консервы, вино, корма для домашних животных, хотя для алкоголя и кормов уже есть отдельные системы учета, их никто не отменяет и одна система дублирует другую.

Олег Махнаков констатирует: затраты на обеспечение маркировки растут, их включают в себестоимость, прибыль у бизнеса уменьшается. Соответственно, предприятие сократит возможности для инвестиций и меньше уплатит налогов.

«Эти деньги не идут на развитие региона, они уходят непонятно куда, и нас это тоже очень волнует», — сказал предприниматель.

VIII конгресс предпринимательских объединений Алтайского края. Altapress.ru

Такие неналоговые отчисления предприниматель сравнил с «кротами, которые ползут под землей и подъедают корни предпринимательства».

В итоге он предложил приостановить систему маркировки или вообще ликвидировать до лучших времен. На конгрессе идея не вызвала отрицания — вероятно, ее включат в резолюцию.

Эффект

Маркировку товаров ввели для борьбы с контрафактом — авторы новшества заявляли, что она повысит конкурентоспособность легального бизнеса по сравнению с теневым.

Оператор системы «Честный знак» — «Центр развития перспективных технологий» — сообщал, что в табачной отрасли снизили нелегальный оборот на 25%, на рынке обуви — на 35%, информируют «Известия».

Валенки на «Новом рынке» altapress.ru

Однако, опрос, проведенный аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ, показал: для самого бизнеса эффект минимальный.

«Только 2−5% опрошенных предпринимателей чувствуют, что маркировка помогла им усилить позиции в конкуренции с теневым бизнесом. Для 51% это привело просто к повышению цен. Около 35% ответили: на них это никак не сказалось», — привел результаты Антон Свириденко, эксперт аппарата уполномоченного при президенте РФ, директор Института экономики роста имени Столыпина.

Ранее altapress.ru сообщал, что розница должна была начать сканировать на кассе коды маркировки при продаже молочной продукции с 31 марта 2022 года, но сроки перенесли на 1 сентября 2022 года.