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6 августа
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Экономика

Ляйсан Утяшева назвала сумму в рублях для спокойной жизни

Телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни и поразмышляла о достатке и жизни в России в интервью каналу Premier.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
fishki.net

«Лично я на 50 тысяч <рублей> спокойно проживу», — отметила Ляйсан.

И в шутку заметила — эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.

По словам Утяшевой, она практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке на сумму около 10 тыс. рублей.

«Это если ты не устраиваешь банкетов», — добавила телеведущая.

«То, что я зарабатываю с 12 лет, — это факт. Где-то были и гнилые, тяжелые времена. С матерью на гречке сидели за 50 рублей», — вспомнила она.

По словам Утяшевой, в этой ситуации главное — не унывать.

Ляйсан Утяшева хорошо известна своей приверженностью здорового образа жизни. В соцсетях она регулярно публикует видео своих упражнений, которые очень популярны у пользователей.

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, завершила спортивную карьеру в 2006 году. Стала телеведущей и спортивным комментатором.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Ранее она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.

Недавно телеведущая программы «Танцы на ТНТ» похудела на 10 килограммов. Комментаторы даже предположили, что Ляйсан сделала операцию.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

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