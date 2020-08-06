Ляйсан Утяшева назвала сумму в рублях для спокойной жизни

«Лично я на 50 тысяч <рублей> спокойно проживу», — отметила Ляйсан.
И в шутку заметила — эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.
По словам Утяшевой, она практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке на сумму около 10 тыс. рублей.
«Это если ты не устраиваешь банкетов», — добавила телеведущая.
«То, что я зарабатываю с 12 лет, — это факт. Где-то были и гнилые, тяжелые времена. С матерью на гречке сидели за 50 рублей», — вспомнила она.
По словам Утяшевой, в этой ситуации главное — не унывать.
Ляйсан Утяшева хорошо известна своей приверженностью здорового образа жизни. В соцсетях она регулярно публикует видео своих упражнений, которые очень популярны у пользователей.
Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, завершила спортивную карьеру в 2006 году. Стала телеведущей и спортивным комментатором.
Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Ранее она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.
Недавно телеведущая программы «Танцы на ТНТ» похудела на 10 килограммов. Комментаторы даже предположили, что Ляйсан сделала операцию.
Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.