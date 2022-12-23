Уход западных брендов с российского автомобильного рынка вызвал в информационном поле волну бурных обсуждений и прогнозов, варьирующихся от «все пропало» до «шапками закидаем». Поэтому altapress.ru решил вместо экспертных комментариев к общему обзору ситуации сделать подборку опросов, в ходе которых выяснялись настроения главных участников авторынка — самих автомобилистов.

Общий обзор

Не секрет, что автомобильный рынок сейчас переживает не лучшие времена. Представитель одной из крупных мультибрендовых компаний Алтайского края, торгующей автомобилями, на просьбу рассказать о текущей ситуации, трендах и прогнозах уклончиво ответил, мол, незачем «писать про уныние».

В компании «АгроПромСнаб», поставляющей автомасла и шины, автолюбителям порекомендовали быть готовыми к тому, что эта продукция дешевле становиться не будет, а внимание к качеству придется значительно усилить.

В сентябре и октябре шло на спад и автокредитование, которое до этого росло на протяжении пяти месяцев. После мартовского падения выдача кредитов на покупку автомобилей восстанавливалась вплоть до сентября, однако затем снова начала проседать.

Отказываться не спешим

В январе-сентябре 2022 года объем выданных в России автокредитов, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), снизился на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом банк ВТБ отмечает, что в ноябре объем автокредитов на российском рынке вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 8%. По мнению экспертов, рост автокредитования обусловлен наличием программ господдержки.

Деньги. Финансы. pexels.com

Вместе с тем НБКИ сообщает, что регионы Сибирского федерального округа продемонстрировали наименьшее падение.

Красноярский край: -25,6%

Иркутская область: -27,3%

Кузбасс: -27,3%

Алтайский край: -31,2%

Денег на авто у банков стали просить меньше — средний размер автокредитов как на новые авто, так и на машины с пробегом, в сентябре снизился. По сравнению с августом — на 3,6%, с февралем — на 15,1%. При этом средний срок автокредита растет на протяжении 11 месяцев, в октябре он впервые достиг отметки в пять лет.

Алексей Волков,

директор НБКИ по маркетингу:

Увеличение срока кредитования в этом сегменте обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по автокредитам.

Автомобили Барнаула Предоставлено Altapress.ru

Отечественное или импортное

«Открытие Авто», основываясь на данных проведенного им опроса, указывает на то, что половина автолюбителей Сибири предпочитает японские машины, хотя в целом по России на них ездят около 27% водителей. Кроме того, 70% опрошенных сибиряков заявили, что в последние годы улучшилось качество отечественного автопрома.

По данным опроса drom.ru, в Алтайском крае мнения автомобилистов по поводу ухода западных брендов разделились примерно пополам. Большой потерей это считают 54% опрошенных — это на 5% меньше, чем в целом по стране. Еще 31% уверен, что российскому авторынку поможет параллельный импорт.

Что касается последнего, то «Авито» отмечает, что налаживание этого механизма давно произошло: количество объявлений о продаже автомобилей из-за рубежа с пробегом менее 100 км растет с июня. Самый заметный прирост показывают марки Cadillac, Honda, Land Rover, Porsche и Lexus.

Lexus RX350 за 8 млн рублей Drom.ru

Как в Сибири полюбили пробег

То же «Авито» фиксирует в текущем году взрывной рост спроса на автомобили с пробегом. В марте-апреле количество объявлений в этой категории выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Лидерами прироста стали Дальневосточный (+108%) и Сибирский (+60%) федеральные округа.

В ноябре «Росгосстрах» и сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» провели совместный опрос автолюбителей СФО, выяснив, каким условиям должны удовлетворять машины с пробегом с точки зрения сибиряков. 38% участников опроса не готовы брать машину, побывавшую в ДТП, для 23% респондентов количество повреждений не имеет значения — важно лишь общее состояние транспортного средства.

Согласно результатам опроса, 75% респондентов ищут авто исключительно с чистой историей и в хорошем состоянии. 61% согласен на покупку поврежденной машины, если его техническое состояние, опять же, не вызывает вопросов. 51% готов покупать у продавца гарантию на автомобиль с пробегом.

ДТП на ж/д переезде. Пресс-служба ЗСЖД

И снова о наболевшем

Но и для приобретения машин с пробегом личного дохода и накоплений хватает только 55% респондентов. 30% опрошенных планируют брать на покупку автокредит. Вообще же, 53% участников опроса готовы покупать машину в кредит, но только при условии, что так будет дешевле.

Большинство россиян готовы потратить на авто с пробегом до 700 тыс. рублей (55%). Еще 24% рассматривают машину на сумму от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. 21% готов купить автомобиль дороже 1 млн рублей. При этом 61% респондентов рассматривают авто не старше пяти лет.

«СберСтрахование» указывает, что, согласно их опросам, 68% автолюбителей, как правило, приобретают уже подержанный автомобиль. Четверо из пяти опрошенных заявили, что купили машину за наличные.

Автомобиль , машина , авто. pixabay.com/

Мало нам для счастья надо

Мало кто упоминает об этом, но на протяжении последних лет растет доля тех жителей России, кто готов вовсе отказаться от личного автомобиля.

По данным сентябрьского опроса ВЦИОМ, 35% респондентов допускают ограничение или полный отказ от личного авто. В 2018 году их число составляло 25%. Доля тех, кто готов полностью отказаться от личного транспорта, за этот период выросла с 5% до 12%.

Тех, кто не готов к отказу или ограничению пользования автомобилем ни при каких условиях оказалось 53%, в 2018 году таковых насчитывалось 74%. Свое нежелание расставаться с транспортом большая часть автолюбителей объясняет наличием маленьких детей.