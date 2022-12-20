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Экономика

Максимальный размер выплаты по больничному увеличат в России

Максимальный размер выплаты по больничному увеличат в России с 1 января 2023 года, пишет «Прайм».

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Максимальные выплаты сотрудникам с 8-летним стажем по обычному договору достигнут 2 736,99 рублей в день (84 846,69 — в месяц). Об этом заявили в Фонде социального страхования.

Уточняется, что с Нового года вступят в силу поправки о дополнении перечня застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования.

Они распространяются на россиян, с которыми заключили гражданско-правовые договоры. Речь идет о тех, у кого размер страховых взносов за 2022 год составил 4 833,72 рубля.

Между тем правительство не поддержало законопроект о выплате 13-й пенсии.

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