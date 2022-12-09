9 декабря
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Экономика

Ниже 45 долларов упала цена на российскую нефть

После введения группой G7, Австралией и Евросоюзом потолка цен на морские поставки российской нефти стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Изображение от ArtPhoto_studio на Freepik

Это гораздо ниже ограничения в 60 долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Желающих купить российскую нефть в регионе просто нет, поэтому продавцам приходится максимально снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы, уверен аналитик Майкл Каролан. С такой динамикой Urals вскоре может стать в два раза дешевле Brent, которая в последние дни также бьет многомесячные минимумы.

Между тем в территориальных водах Турции застряли 26 танкеров с 23 млн баррелей нефти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу введенного ЕС эмбарго на поставки нефти из России. Он заявил, что Россия не будет признавать потолков цен на энергоресурсы. Представитель Кремля отметил, что ответ РФ на данные санкции уже готовится.

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