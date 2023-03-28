Малые населенные пункты Алтая вошли в число беднейших в стране

Оба Алтая вошли в десятку регионов РФ с самой низкой зарплатой в малых и средних населенных пунктах. Алтайский край в подготовленном РИА Новости общероссийском рейтинге занял 74 место, Республика Алтай — 75.

Карман не тянет

Весьма показательно отношение зарплаты в небольших населенных пунктах регионов Сибири к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Если в Иркутской области заработок в провинциальном городке позволяет приобрести более трех таких наборов, то на Алтае не хватит даже на два.

Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах регионов Сибирского федерального округа к стоимости фиксированного набора товаров и услуг:

Иркутская область — 3,32;

Кузбасс — 2,95;

Красноярский край — 2,83;

Томская область — 2,8;

Республика Хакасия — 2,5;

Республика Тыва — 2,25;

Новосибирская область — 2,24;

Омская область — 1,89;

Алтайский край и Республика Алтай — 1,78.

Хлеб. freepik.com/mdjaff

Мегаполисы и даунтауны

В среднем по Сибири зарплаты в малых населенных пунктах отстают от зарплат больших городов на 28,4%. Среднероссийское значение — 24%. В Алтайском крае этот показатель составляет 33%, в Республике Алтай — 31,1%.

Самое большое отставание наблюдается в Омской области (40,4%) и Красноярском крае (38,7%). Минимален разрыв в Иркутской области (13,7%) и Хакасии (18,6%). В Новосибирской области и Тыве разница составляет порядка 34,5%, в Кузбассе и Томской области — около 20%.

Копилка , графики. Фото: freepik.

Догнать и перегнать

В среднем по стране рост зарплат в малых и средних населенных пунктах в 2022 году составил +14,5%, тогда как в крупных городах заработки увеличились лишь на 12%. Лидером прироста в России стал Кузбасс — зарплаты в небольших населенных пунктах этого региона выросли почти на 22%.

Большая часть входящих в СФО субъектов демонстрировала рост на 15−16%. Минимальное увеличение зарплаты наблюдалось в населенных пунктах Омской и Томской областей, максимальное — в Кузбассе и Красноярском крае.

График. Фото: freepik , автор creativeart.

Рост зарплат в малых и средних населенных пунктах СФО за 2022 год: