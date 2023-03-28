Малые населенные пункты Алтая вошли в число беднейших в стране

Карман не тянет
Весьма показательно отношение зарплаты в небольших населенных пунктах регионов Сибири к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Если в Иркутской области заработок в провинциальном городке позволяет приобрести более трех таких наборов, то на Алтае не хватит даже на два.
Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах регионов Сибирского федерального округа к стоимости фиксированного набора товаров и услуг:
- Иркутская область — 3,32;
- Кузбасс — 2,95;
- Красноярский край — 2,83;
- Томская область — 2,8;
- Республика Хакасия — 2,5;
- Республика Тыва — 2,25;
- Новосибирская область — 2,24;
- Омская область — 1,89;
- Алтайский край и Республика Алтай — 1,78.
Мегаполисы и даунтауны
В среднем по Сибири зарплаты в малых населенных пунктах отстают от зарплат больших городов на 28,4%. Среднероссийское значение — 24%. В Алтайском крае этот показатель составляет 33%, в Республике Алтай — 31,1%.
Самое большое отставание наблюдается в Омской области (40,4%) и Красноярском крае (38,7%). Минимален разрыв в Иркутской области (13,7%) и Хакасии (18,6%). В Новосибирской области и Тыве разница составляет порядка 34,5%, в Кузбассе и Томской области — около 20%.
Догнать и перегнать
В среднем по стране рост зарплат в малых и средних населенных пунктах в 2022 году составил +14,5%, тогда как в крупных городах заработки увеличились лишь на 12%. Лидером прироста в России стал Кузбасс — зарплаты в небольших населенных пунктах этого региона выросли почти на 22%.
Большая часть входящих в СФО субъектов демонстрировала рост на 15−16%. Минимальное увеличение зарплаты наблюдалось в населенных пунктах Омской и Томской областей, максимальное — в Кузбассе и Красноярском крае.
Рост зарплат в малых и средних населенных пунктах СФО за 2022 год:
- Кузбасс — 21,8%;
- Красноярский край — 17,5%;
- Республика Тыва — 16,6%;
- Новосибирская область — 15,9%;
- Республика Хакасия — 15,7%;
- Иркутская область — 15,4%;
- Алтайский край — 15,1%;
- Республика Алтай — 14,8%;
- Омская область — 12,6%;
- Томская область — 10,7%.