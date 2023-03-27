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Жизнь

Зарплаты в селах, 7 лет за убийство и рыбаки-«мамонтята». Что произошло в Алтайском крае 27 марта

Altapress.ru вспоминает о важных и интересных событиях, которые произошли в Алтайском крае 27 марта.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае продолжают готовиться к паводку. Организовали уже 128 пунктов временного размещения, вывозят снег, чистят ливневые стоки и водоотводные каналы. На все противопаводковые мероприятия власти региона выделили 8 млн рублей.
  • Села Алтайского края оказались в конце рейтинга зарплат, опубликованном РИА Новости (74 место из 82). Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона — одна из самых низких в России и, по официальным данным, составляет 33,9 тыс. рублей.
  • В Барнауле на ул. Георгиева пес без поводка набросился на женщину с собакой. По словам очевидца, пес, похожий на стаффорда, вцепился в шею ее собаке. Хозяйка закрыла собой питомца, однако он успел пострадать — остались раны. Женщине помогли прохожие, но ей пришлось сделать прививку от бешенства.
  • 67-летнюю жительницу Хабарского района Алтайского края приговорили к семи годам лишения свободы за убийство односельчанки. Женщина на почве ревности нанесла своей знакомой 29 ударов ножом, после чего пыталась обвинить в этом мужа убитой.
  • На Шульгинских карьерах в Бийске льдина откололась от берега вместе с рыбаками. Авантюристы чуть было не отправились в открытое плаванье, но на помощь подоспели спасатели. Эвакуация прошла благополучно.
  • Барнаул посетил Сергей Мясоедов — один из тех, кто стоял у истоков бизнес-образования в России. Мы поговорили о том, чему можно научить предпринимателей, почему такое образование стоит дорого и когда в Алтайском крае появится программа MBA.
  • В Алтайском крае уже несколько месяцев подряд падает спрос на кредиты. Почему? И это хорошо или плохо? О сберегательной модели финансового поведения, «общем охлаждении» к кредитам и его последствиях — в нашем разборе.
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